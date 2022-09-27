Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
19:15 27.09.2022 (обновлено: 19:20 27.09.2022)
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Выставка абхазского художника Николоза (Ники) Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани в Тбилиси - открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
По словам пресс-службы главы государства, эта выставка является еще одним подтверждением поддержки президентом проходящей в Тбилиси ярмарки современного искусства Tbilisi Art Fair, а также свободы самореализации и самовыражения молодых художников.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
По словам Саломе Зурабишвили, она увидела интересные работы Эмухвари в Сигнахском музее, тогда и возникла идея организовать выставку во Дворце Орбелиани.
"Это грузинское искусство, очень интересное современное искусство. Грузия – страна, где происходит подъем современных талантов. Очень приятно, что в этой стране и у нашей молодежи есть такие творческие способности", - сказала президент.
Художник Ника Эмухвари, в свою очередь, поблагодарил президента Грузии за организацию выставки и рассказал о своем отношении к искусству.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
"Искусство для меня все, и я хочу вкладывать душу в свои работы, - сказал Эмухвари. - Большое спасибо за то, что вы здесь, чтобы посмотреть мои работы, которые изображают человеческую природу. Это самое главное, что я хочу показать своим творчеством".
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Выставка продлится во Дворце Орбелиани до 29 сентября включительно.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Ника Эмухвари – молодой художник и архитектор. Родом из Сухуми. Эмухвари получил образование в Москве, в 2004 году поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ).
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
После этого Ника работал архитектором в Московской Государственной реставрационной архитектурной мастерской, а позже отправился в Тбилиси, где тоже продолжил работать по профессии.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Однако в 2014 году Ника Эмухвари оставил архитектурную карьеру и перебрался в Торонто (Канада), где занялся строительным бизнесом и созданием дизайнерских проектов.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Спустя несколько лет Эмухвари вновь вернулся к живописи. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии, Греции и Израиля.