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https://sputnik-georgia.ru/20220927/vystavka-abkhazskogo-khudozhnika-niki-emukhvari-prokhodit-vo-dvortse-orbeliani-270819569.html
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 27.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Выставка абхазского художника Николоза (Ники) Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани в Тбилиси - открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.По словам пресс-службы главы государства, эта выставка является еще одним подтверждением поддержки президентом проходящей в Тбилиси ярмарки современного искусства Tbilisi Art Fair, а также свободы самореализации и самовыражения молодых художников.По словам Саломе Зурабишвили, она увидела интересные работы Эмухвари в Сигнахском музее, тогда и возникла идея организовать выставку во Дворце Орбелиани.Художник Ника Эмухвари, в свою очередь, поблагодарил президента Грузии за организацию выставки и рассказал о своем отношении к искусству."Искусство для меня все, и я хочу вкладывать душу в свои работы, - сказал Эмухвари. - Большое спасибо за то, что вы здесь, чтобы посмотреть мои работы, которые изображают человеческую природу. Это самое главное, что я хочу показать своим творчеством".Выставка продлится во Дворце Орбелиани до 29 сентября включительно.Ника Эмухвари – молодой художник и архитектор. Родом из Сухуми. Эмухвари получил образование в Москве, в 2004 году поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ).После этого Ника работал архитектором в Московской Государственной реставрационной архитектурной мастерской, а позже отправился в Тбилиси, где тоже продолжил работать по профессии.Однако в 2014 году Ника Эмухвари оставил архитектурную карьеру и перебрался в Торонто (Канада), где занялся строительным бизнесом и созданием дизайнерских проектов.Спустя несколько лет Эмухвари вновь вернулся к живописи. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии, Греции и Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , тбилиси, сухуми, выставка
грузия, новости, культура, саломе зурабишвили , тбилиси, сухуми, выставка

Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани

19:15 27.09.2022 (обновлено: 19:20 27.09.2022)
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© press-service of the President of Georgia
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Открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Выставка абхазского художника Николоза (Ники) Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани в Тбилиси - открытие экспозиции посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
По словам пресс-службы главы государства, эта выставка является еще одним подтверждением поддержки президентом проходящей в Тбилиси ярмарки современного искусства Tbilisi Art Fair, а также свободы самореализации и самовыражения молодых художников.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
По словам Саломе Зурабишвили, она увидела интересные работы Эмухвари в Сигнахском музее, тогда и возникла идея организовать выставку во Дворце Орбелиани.

"Это грузинское искусство, очень интересное современное искусство. Грузия – страна, где происходит подъем современных талантов. Очень приятно, что в этой стране и у нашей молодежи есть такие творческие способности", - сказала президент.

Художник Ника Эмухвари, в свою очередь, поблагодарил президента Грузии за организацию выставки и рассказал о своем отношении к искусству.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
"Искусство для меня все, и я хочу вкладывать душу в свои работы, - сказал Эмухвари. - Большое спасибо за то, что вы здесь, чтобы посмотреть мои работы, которые изображают человеческую природу. Это самое главное, что я хочу показать своим творчеством".
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Выставка продлится во Дворце Орбелиани до 29 сентября включительно.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Ника Эмухвари – молодой художник и архитектор. Родом из Сухуми. Эмухвари получил образование в Москве, в 2004 году поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ).
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
После этого Ника работал архитектором в Московской Государственной реставрационной архитектурной мастерской, а позже отправился в Тбилиси, где тоже продолжил работать по профессии.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Однако в 2014 году Ника Эмухвари оставил архитектурную карьеру и перебрался в Торонто (Канада), где занялся строительным бизнесом и созданием дизайнерских проектов.
© press-service of the President of GeorgiaВыставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
Выставка абхазского художника Ники Эмухвари проходит во Дворце Орбелиани
© press-service of the President of Georgia
Спустя несколько лет Эмухвари вновь вернулся к живописи. Сегодня его картины находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии, Греции и Израиля.
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