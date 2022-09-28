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Часть жителей центра Тбилиси останется без воды
Часть жителей центра Тбилиси останется без воды
С 23:00 28 сентября до 08:00 29 сентября водоснабжение будет прекращено жителям проспекта Кетеван Цамебули и прилегающих улиц 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T07:32+0400
2022-09-28T07:32+0400
2022-09-28T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Из-за переключения на новую систему водоснабжения жители проспекта Кетеван Цамебули и прилегающих улиц останутся без воды на 9 часов, говорится в сообщении компании по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power.По данным компании, с 23:00 28 сентября до 08:00 29 сентября водоснабжение будет прекращено жителям проспекта Кетеван Цамебули, улиц Исани, Бочорма, Бодбе, Лусиняна, Уджарма, Чехова, Винного подъема, улицы Качинского и ближайшим улицам.Водоснабжение будет восстановлено постепенно. До отключения жители района получат уведомления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
Часть жителей центра Тбилиси останется без воды
С 23:00 28 сентября до 08:00 29 сентября водоснабжение будет прекращено жителям проспекта Кетеван Цамебули и прилегающих улиц
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Из-за переключения на новую систему водоснабжения жители проспекта Кетеван Цамебули и прилегающих улиц останутся без воды на 9 часов, говорится в сообщении компании по водоснабжению Тбилиси Georgia Water & Power.
По данным компании, с 23:00 28 сентября до 08:00 29 сентября водоснабжение будет прекращено жителям проспекта Кетеван Цамебули, улиц Исани, Бочорма, Бодбе, Лусиняна, Уджарма, Чехова, Винного подъема, улицы Качинского и ближайшим улицам.
Водоснабжение будет восстановлено постепенно. До отключения жители района получат уведомления.