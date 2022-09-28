https://sputnik-georgia.ru/20220928/davka-v-tbilisskom-metro-na-stantsii-vokzalnaya-ploschad---video-270851256.html

Давка в Тбилисском метро на станции "Вокзальная площадь" - видео

Давка в Тбилисском метро на станции "Вокзальная площадь" - видео

В Тбилисском метро уже который день давка на станции метро "Вокзальная площадь". Люди не могут перейти с одной ветки метро на другую, так много народа 28.09.2022, Sputnik Грузия

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Эти кадры в Тбилисском метро снял очевидец. Он не смог перейти с главной через переход на другую ветку метро и вернулся обратно. Пассажиры жалуются, что такие столпотворения в метро на станции "Вокзальная" в последнее время не редкость.

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