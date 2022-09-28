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Давка в Тбилисском метро на станции "Вокзальная площадь" - видео
Давка в Тбилисском метро на станции "Вокзальная площадь" - видео
В Тбилисском метро уже который день давка на станции метро "Вокзальная площадь". Люди не могут перейти с одной ветки метро на другую, так много народа 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T18:34+0400
2022-09-28T18:34+0400
2022-09-28T19:03+0400
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Эти кадры в Тбилисском метро снял очевидец. Он не смог перейти с главной через переход на другую ветку метро и вернулся обратно. Пассажиры жалуются, что такие столпотворения в метро на станции "Вокзальная" в последнее время не редкость.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилисский метрополитен, метро, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, тбилисский метрополитен, метро, видео
Давка в Тбилисском метро на станции "Вокзальная площадь" - видео
18:34 28.09.2022 (обновлено: 19:03 28.09.2022)
В Тбилисском метро уже который день давка на станции метро "Вокзальная площадь". Люди не могут перейти с одной ветки метро на другую, так много народа
Эти кадры в Тбилисском метро снял очевидец. Он не смог перейти с главной через переход на другую ветку метро и вернулся обратно. Пассажиры жалуются, что такие столпотворения в метро на станции "Вокзальная" в последнее время не редкость.