https://sputnik-georgia.ru/20220928/ekspert-o-potentsiale-dnr-lnr-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastey---video-270843484.html
Эксперт о потенциале ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - видео
Эксперт о потенциале ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - видео
В интервью "Sputnik на русском" обсудили с экономистом Леонидом Хазановым вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и что это может... 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T16:13+0400
2022-09-28T16:13+0400
2022-09-28T16:13+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1c/270843315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e63e1e8853c9cc94e2bf011026f158a9.jpg
Эксперт также рассказал об экономическом потенциале этих регионов и оценил выгоду, которую могут принести друг другу Россия и перечисленные области Украины. Подробнее смотрите в видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1c/270843315_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d99dec3ae984a78819add985e70bc323.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Эксперт о потенциале ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - видео
В интервью "Sputnik на русском" обсудили с экономистом Леонидом Хазановым вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и что это может принести
Эксперт также рассказал об экономическом потенциале этих регионов и оценил выгоду, которую могут принести друг другу Россия и перечисленные области Украины. Подробнее смотрите в видео.