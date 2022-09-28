https://sputnik-georgia.ru/20220928/ekspert-o-potentsiale-dnr-lnr-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastey---video-270843484.html

Эксперт о потенциале ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - видео

Эксперт о потенциале ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - видео

В интервью "Sputnik на русском" обсудили с экономистом Леонидом Хазановым вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и что это может... 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T16:13+0400

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Эксперт также рассказал об экономическом потенциале этих регионов и оценил выгоду, которую могут принести друг другу Россия и перечисленные области Украины. Подробнее смотрите в видео.

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