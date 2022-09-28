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Грузинская модель приняла участие в показе Dior

Грузинская модель приняла участие в показе Dior

Гварлиани представила на показе элегантное платье из коллекции весна-лето 2023 28.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани предстала на показе всемирно известного бренда Dior в рамках Недели моды в Милане.Матильда Гварлиани представила на показе элегантное платье из коллекции весна-лето 2023.Стоит отметить, что это не первый показ Матильда на Неделе моды в Милане, модель также появилась на показе бренда Fendi.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, милан, тбилиси, флоренция, dior, грузинская красота - страшная сила, модель, модельный бизнес