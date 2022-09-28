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Стал известен соперник сборной Грузии в полуфинале Лиги наций УЕФА
Стал известен соперник сборной Грузии в полуфинале Лиги наций УЕФА
Первое место среди сборных в Лиге С позволит Грузии провести полуфинальный матч дома на стадионе "Динамо" 28.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций УЕФА в марте 2024 года.Сборная Казахстана набрала 13 очков в Лиге С3 и заняла первое место в группе. Во втором полуфинале Лиги С сойдутся сборные Греции и Турции. Общий расклад лучших сборных в Лиге С после шести туров выглядит следующим образом:Первое место среди сборных в Лиге С позволит Грузии провести полуфинальный матч дома на стадионе "Динамо".Сборные Грузии, Греции, Турции, Казахстана благодаря первым местам в группах улучшили свои позиции и перешли из Лиги С в Лигу В.До полуфинальной встречи с Казахстаном сборная Грузии сможет принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года и попасть в финальную часть чемпионата.Если команда Грузии пройдет квалификацию на Евро-2024 через отборочный турнир, то в плей-офф Лиги наций ее заменит лучшая команда, занявшая второе место в Лиге C.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, казахстан, греция, турция, уефа
Стал известен соперник сборной Грузии в полуфинале Лиги наций УЕФА
11:32 28.09.2022 (обновлено: 12:31 28.09.2022)
Первое место среди сборных в Лиге С позволит Грузии провести полуфинальный матч дома на стадионе "Динамо"
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций УЕФА в марте 2024 года.
Сборная Казахстана набрала 13 очков в Лиге С3 и заняла первое место в группе. Во втором полуфинале Лиги С сойдутся сборные Греции и Турции. Общий расклад лучших сборных в Лиге С после шести туров выглядит следующим образом:
Грузия 16 очков (баланс мячей +13)
Первое место среди сборных в Лиге С позволит Грузии провести полуфинальный матч дома на стадионе "Динамо".
Сборные Грузии, Греции, Турции, Казахстана благодаря первым местам в группах улучшили свои позиции и перешли из Лиги С в Лигу В.
До полуфинальной встречи с Казахстаном сборная Грузии сможет принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года и попасть в финальную часть чемпионата.
Если команда Грузии пройдет квалификацию на Евро-2024 через отборочный турнир, то в плей-офф Лиги наций ее заменит лучшая команда, занявшая второе место в Лиге C.