https://sputnik-georgia.ru/20220928/kakie-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-chasche-vsego-narushayut-v-gruzii-270841006.html
Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Грузии?
Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Грузии?
Мы поинтересовались, за какие нарушения ПДД наших читателей чаще всего штрафуют 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T15:26+0400
2022-09-28T15:26+0400
2022-09-28T15:26+0400
грузия
общество
новости
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
грузинские дороги, машины и их водители
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия чаще всего превышают скорость на дорогах – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?" выяснилось, что чаще всего, а именно 42%, превышают скорость.Далее 36,8% вообще не нарушают правил дорожного движения, а 15,8% получают штрафы за неправильную парковку.Малая часть читателей, а именно 5,3%, нарушают ПДД, проезжая на красный свет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_0b932cf9e20caf92e1b4e534291d65be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, общество, новости, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Грузии?
Мы поинтересовались, за какие нарушения ПДД наших читателей чаще всего штрафуют
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
чаще всего превышают скорость на дорогах – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
По результатам опроса
"За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?" выяснилось, что чаще всего, а именно 42%, превышают скорость.
Далее 36,8% вообще не нарушают правил дорожного движения, а 15,8% получают штрафы за неправильную парковку.
Малая часть читателей, а именно 5,3%, нарушают ПДД, проезжая на красный свет.