https://sputnik-georgia.ru/20220928/kakie-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-chasche-vsego-narushayut-v-gruzii-270841006.html

Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Грузии?

Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Грузии?

Мы поинтересовались, за какие нарушения ПДД наших читателей чаще всего штрафуют 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T15:26+0400

2022-09-28T15:26+0400

2022-09-28T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия чаще всего превышают скорость на дорогах – об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.По результатам опроса "За какие нарушения ПДД вас чаще всего штрафуют?" выяснилось, что чаще всего, а именно 42%, превышают скорость.Далее 36,8% вообще не нарушают правил дорожного движения, а 15,8% получают штрафы за неправильную парковку.Малая часть читателей, а именно 5,3%, нарушают ПДД, проезжая на красный свет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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