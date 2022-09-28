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Какого числа Покровская родительская суббота 2022? Церковный календарь

Какого числа Покровская родительская суббота 2022? Церковный календарь

Покровская родительская суббота – день, в который православные особым образом поминают родных и близких, ушедших из жизни, отмечают в октябре

2022-09-28T19:40+0400

2022-09-28T19:40+0400

2022-09-28T19:40+0400

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Постоянной даты в церковном календаре, у Покровской родительской субботы нет – поминальный день отмечают в субботу, предшествующую Покрову Пресвятой Богородицы.По церковному календарю, Покров Пресвятой Богородицы православные ежегодно празднует 14 октября.Какого числа отмечают Покровскую родительскую субботу в 2022 году, читайте в Sputnik Грузия.Какого числа Покровская суббота?Покровская родительская суббота в 2022-м выпадает на 8 октября – решением Ивана Грозного этот день установили в середине XVI века в память о воинах, погибших в 1552-м при взятии Казани.Церковь этот поминальный день признала только через 40 лет - официально Патриарх Иов издал указ о ежегодном поминовении на Покров Пресвятой Богородицы павших при взятии Казани в 1592-м.В Покровскую субботу со временем стали поминать всех усопших.Родительских суббот в церковном календаре семь - в эти дни, по молитвам церкви, умершие могут быть освобождены от загробных наказаний.Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские – в эти дни проводят вселенские панихиды и молитвенно поминает вообще всех почивших.В году две Вселенские родительские субботы: Мясопустную, по церковному календарю отмечают за неделю до начала Великого поста, а Троицкую – в канун праздника Пятидесятницы.Остальные родительские субботы посвящены частному поминовению дорогих нашему сердцу людей.В Покровскую родительскую субботу в храмах поминают усопших родителей – проводят поминальные литургии и панихиды для освобождения умерших от грехов, совершенных ими когда-то.Затем люди идут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы и помолиться за упокой души умерших.Поставить свечу и помолиться за своих усопших можно и дома, если в Покровскую родительскую субботу посетить церковь вы не смогли.Материал подготовлен на основе открытых материалов

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покровская родительская суббота 2022 церковный календарь