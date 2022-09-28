https://sputnik-georgia.ru/20220928/koronavirus-v-gruzii-otmenena-neobkhodimost-izolyatsii-posle-kontakta-s-infitsirovannym-270833037.html

Коронавирус в Грузии: отменена необходимость изоляции после контакта с инфицированным

Коронавирус в Грузии: отменена необходимость изоляции после контакта с инфицированным

Контакты лиц, больных коронавирусом, больше не подлежат обязательной изоляции 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T12:54+0400

2022-09-28T12:54+0400

2022-09-28T12:54+0400

общество

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новости

ограничения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Жители Грузии, которые имели контакт с инфицированными коронавирусом, больше не подлежат обязательной изоляции, говорится в постановлении правительства Грузии.Строгой рекомендацией остается ношение масок в течение десяти дней со дня контакта с инфицированным человеком. При этом контакты должны воздержаться от нахождения в таких местах, где невозможно использовать маску, например, это рестораны, кафе-бары и так далее.Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в течение определенного времени коронавирус испытал значительный регресс, стал эндемическим вирусом для общества и он останется среди людей, как сезонный грипп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19