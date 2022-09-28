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Мэрия Тбилиси задумалась о разгрузке станции метро "Театр Ахметели"
Мэрия Тбилиси задумалась о разгрузке станции метро "Театр Ахметели"
В последнее время в грузинской столице сильные пробки не только на дорогах, но и в метро 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T14:45+0400
2022-09-28T14:45+0400
2022-09-28T14:56+0400
каха каладзе
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тбилиси
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тбилисский метрополитен
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует увеличить число входов на станцию метро "Театр Ахаметели" из-за роста пассажиропотока, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Для этого градоначальник поручил выкупить у частного владельца территорию, на которой находится второй вход на указанную станцию метро.По словам Каладзе, сейчас в тбилисском метро наблюдаются определенные проблемы - большие скопления пассажиров, особенно в час пик. В частности, это касается входа на станцию "Театр Ахаметели". Мэр утверждает, что дискомфорт, который создается на входе в метро, вскоре будет устранен.Как отметил Каладзе, мэрия активно работает над осуществлением этого проекта вместе с Азиатским банком развития.Также, по словам мэра, проблемы в последнее время создаются и на станции метро "Вокзальная площадь", где две линии связываются друг с другом."Передвижение людей в 70-метровом тоннеле является огромной проблемой. Физически пройти невозможно. Это особенно происходит в час пик", – отметил Каладзе.Он дал поручение вице-мэру, а также начальнику Агентства транспортного и урбанистического развития Виктору Цилосани начать предпринимать конкретные шаги в этом направлении. По словам мэра, в тестовом режиме можно использовать практику развитых стран в управлении за пассажиропотоком."Хочу призвать к большей вовлеченности. Подключите экспертов, специалистов отрасли и посмотрим, какие возможности есть в плане управления потоками. Параллельно подключите и международных экспертов. И начнем работать над приведением тоннеля в порядок, чтобы передвижение не представляло бы проблему", – добавил он.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузия, новости, общество, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
каха каладзе, грузия, новости, общество, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
Мэрия Тбилиси задумалась о разгрузке станции метро "Театр Ахметели"
14:45 28.09.2022 (обновлено: 14:56 28.09.2022)
В последнее время в грузинской столице сильные пробки не только на дорогах, но и в метро
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует увеличить число входов на станцию метро "Театр Ахаметели" из-за роста пассажиропотока, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Для этого градоначальник поручил выкупить у частного владельца территорию, на которой находится второй вход на указанную станцию метро.
По словам Каладзе, сейчас в тбилисском метро наблюдаются определенные проблемы - большие скопления пассажиров, особенно в час пик. В частности, это касается входа на станцию "Театр Ахаметели". Мэр утверждает, что дискомфорт, который создается на входе в метро, вскоре будет устранен.
"Во время коммунистов было спроектировано два входа и выхода… Прилегающая территория, где находится второй вход и выход, продана, является частной собственностью. Однако, исходя из того, что это имеет стратегическое значение, муниципалитет вернет эту территорию", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства.
Как отметил Каладзе, мэрия активно работает над осуществлением этого проекта вместе с Азиатским банком развития.
Также, по словам мэра, проблемы в последнее время создаются и на станции метро "Вокзальная площадь", где две линии связываются друг с другом.
"Передвижение людей в 70-метровом тоннеле является огромной проблемой. Физически пройти невозможно. Это особенно происходит в час пик", – отметил Каладзе.
Он дал поручение вице-мэру, а также начальнику Агентства транспортного и урбанистического развития Виктору Цилосани начать предпринимать конкретные шаги в этом направлении. По словам мэра, в тестовом режиме можно использовать практику развитых стран в управлении за пассажиропотоком.
"Хочу призвать к большей вовлеченности. Подключите экспертов, специалистов отрасли и посмотрим, какие возможности есть в плане управления потоками. Параллельно подключите и международных экспертов. И начнем работать над приведением тоннеля в порядок, чтобы передвижение не представляло бы проблему", – добавил он.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.