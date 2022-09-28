https://sputnik-georgia.ru/20220928/na-kpp-verkhniy-lars-lyudyam-obespechat-obogrev-edu-i-medpomosch-270851652.html

На КПП "Верхний Ларс" людям обеспечат обогрев, еду и медпомощь

На КПП "Верхний Ларс" людям обеспечат обогрев, еду и медпомощь

Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети, заявил глава республики 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T18:58+0400

2022-09-28T18:58+0400

2022-09-28T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что поручил организовать для людей, пересекающих КПП "Верхний Ларс", обогрев, еду, медицинскую и санитарную помощь, пишет РИА Новости.В Грузию с 17 по 26 сентября через разные погранично-пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении грузинского МВД. Пик пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян."Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети", - сказал Меняйло.Ранее власти Северной Осетии информировали, что в регионе с 28 сентября вводится режим повышенной готовности, ограничивающий въезд автотранспорта в республику. По данным властей, эта мера не коснется жителей Северной Осетии, Грузии и тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы."Решение о введении режима повышенной готовности – это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска "Верхний Ларс". Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек. Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", северная осетия, новости, грузия, общество