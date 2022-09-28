https://sputnik-georgia.ru/20220928/nazad-v-proshloe-ili-kak-tbilisskoe-dinamo-ostavilo-ne-u-del-milanskiy-inter---video-270846430.html
Назад в прошлое, или Как тбилисское "Динамо" оставило не у дел миланский "Интер" - ВИДЕО
Назад в прошлое, или Как тбилисское "Динамо" оставило не у дел миланский "Интер" - ВИДЕО
Тогда "Интер" навсегда запомнил обидное поражение на домашнем стадионе 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T21:12+0400
2022-09-28T21:12+0400
2022-09-28T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Ровно 45 лет прошло с исторической встречи в Тбилиси, когда столичное "Динамо" на стадионе Бориса Пайчадзе принимало миланский "Интер" - 28 сентября 1977 года.Это был ответный матч, который завершился со счетом 0:0 и в сумме двух игр позволил подопечным Нодара Ахалкаци продолжить выступление в Кубке европейских чемпионов 1977/78 гг. Первая встреча на Сан-Сиро 14 сентября завершилась победой динамовцев. Тогда единственный гол в ворота "Милана" забил легендарный нападающий Давид Кипиани на 77-й минуте.Четыре очка по результатам двух встреч позволили тбилисскому "Динамо" пройти дальше, а "Интер" навсегда запомнил обидное поражение на домашнем стадионе.В то время в "Динамо" блистали такие игроки, как Давид Кипиани, Гоча Мачаидзе, Манучар Мачаидзе, Александр Чивадзе, Шота Хинчагашвили, Тамаз Костава, Давид Гогия, Вахтанг Коридзе, Рамаз Шенгелия, Пируз Кантеладзе, Виталий Дараселия, Владимир Гуцаев, Тенгиз Сулаквелидзе, Реваз Челебадзе, Отар Габелия и Нодар Хизанишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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фк "динамо" тбилиси, спорт, давид кипиани, грузия, новости, тбилиси, футбол
фк "динамо" тбилиси, спорт, давид кипиани, грузия, новости, тбилиси, футбол
Назад в прошлое, или Как тбилисское "Динамо" оставило не у дел миланский "Интер" - ВИДЕО
Тогда "Интер" навсегда запомнил обидное поражение на домашнем стадионе
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Ровно 45 лет прошло с исторической встречи в Тбилиси, когда столичное "Динамо" на стадионе Бориса Пайчадзе принимало миланский "Интер" - 28 сентября 1977 года.
Это был ответный матч, который завершился со счетом 0:0 и в сумме двух игр позволил подопечным Нодара Ахалкаци продолжить выступление в Кубке европейских чемпионов 1977/78 гг.
Первая встреча на Сан-Сиро 14 сентября завершилась победой динамовцев. Тогда единственный гол в ворота "Милана" забил легендарный нападающий Давид Кипиани на 77-й минуте.
Четыре очка по результатам двух встреч позволили тбилисскому "Динамо" пройти дальше, а "Интер" навсегда запомнил обидное поражение на домашнем стадионе.
В то время в "Динамо" блистали такие игроки, как Давид Кипиани, Гоча Мачаидзе, Манучар Мачаидзе, Александр Чивадзе, Шота Хинчагашвили, Тамаз Костава, Давид Гогия, Вахтанг Коридзе, Рамаз Шенгелия, Пируз Кантеладзе, Виталий Дараселия, Владимир Гуцаев, Тенгиз Сулаквелидзе, Реваз Челебадзе, Отар Габелия и Нодар Хизанишвили.