https://sputnik-georgia.ru/20220928/o-chem-govorili-glava-mid-gruzii-i-posol-armenii-270844915.html

О чем говорили глава МИД Грузии и посол Армении?

О чем говорили глава МИД Грузии и посол Армении?

Грузия и Армения, несмотря на сложности в регионе, продолжат тесное сотрудничество, заверили дипломаты 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T18:23+0400

2022-09-28T18:23+0400

2022-09-28T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и новоназначенный посол Армении Ашот Смбатян обсудили важность добрососедских отношений между странами в Тбилиси, сообщается на сайте МИДа Грузии.Дарчиашвили пожелал армянскому дипломату успехов в дальнейшей работе. Смбатян был назначен послом в Грузии в конце августа, сменив на этом посту Рубена Садояна.Стороны обсудили растущую динамику отношений двух стран и выразили надежду, что, несмотря на сложности в регионе, Грузия и Армения продолжат тесное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Грузией и Арменией в торгово-экономической, транзитной и транспортной сферах. Отмечена важность вовлечения международного сообщества в регион.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-август 2022 года составил 685,8 миллиона долларов, что на 52,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за восемь месяцев текущего года увеличился в два раза и составил 302,4 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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