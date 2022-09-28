https://sputnik-georgia.ru/20220928/pogoda-v-oktyabre-2022-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-mesyatsa-270840238.html

Погода в октябре 2022: народные приметы на каждый день месяца

Погода в октябре 2022: народные приметы на каждый день месяца

Народные приметы второго осеннего месяца - предскажут, какой будет погода в октябре 2022 года, предстоящей зимой, весной и даже летом

2022-09-28T15:05+0400

2022-09-28T15:05+0400

2022-09-28T15:17+0400

справки

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/260010365_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_ae174aea08236515f834316693da1b17.jpg

Народные приметы на погоду в октябре 2022 года и на каждый день второго осеннего месяца, читайте в материале Sputnik Грузия.Народные приметы на октябрьПо приметам теплую затяжную осень предсказывает поздний отлет лебедей на юг, а появление снегирей – первый снег.Скот, выпущенный на пастбище, поворачивает к дому — это примета, указывающая, что надвигаются холода и снегопады.Снег скоро ляжет, если куница, горностай и хорек сменили рано шубки. По народным приметам, если первый снег выпал на сухую землю – он быстро растает, а если на мокрую – останется.Высокие бурьяны, согласно приметам, сулят много снега.В старину по направлению ветра судили о предстоящей погоде. Восточный ветер по народным приметам в начале октября сулил сухую, но теплую погоду, западный – мокрую, а северный – морозную.По народным приметам октябрьский иней предсказывал теплую, сухую и солнечную погоду.Куры нахохлились, топорщат перья – народная примета, что похолодает, рано собираются спать – пойдет дождь. На дождь указывают и следующие приметы: собака мало ест и много спит, голуби прячутся, чайки в ясную погоду носятся стаями с громким криком.По народным приметам теплая погода в апреле следующего года начнется с такого числа, с какого в октябре ударят морозы.Следующий год будет урожайным, если лист в октябре на землю ложится вверх изнанкой.Приметы на каждый день октябряПо народным приметам, если 1 октября с березы не все литья опали, значит снег выпадет поздно. А если летят журавли, то снег выпадет на Покров Пресвятой Богородицы, то есть 14 октября.Осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро, если 2 октября туманно и тепло. Если ветер в этот день дует южный – это явная примета, что урожай озимых будет богатым.О грядущей погоде судили по ветру 3 октября: ветер северный – скоро похолодает, южный – погода будет теплой, западный – ожидается дождь и сырость, а восточный – ливневые дожди.Какая погода 4 октября, такая будет стоять на протяжении четырех недель. По народным приметам, с хорошей погодой можно попрощаться, если резко похолодало – значит скоро зима придет. Много орехов и мало грибов – это примета, предсказывающая снежную и суровую зиму.Снег выпадет поздно и в начале февраля ожидается продолжительная оттепель, если 5 октября с березы лист еще не опал.По народным приметам долгая и холодная зима скоро наступит, если 6 октября доносятся крики диких гусей, улетающих на юг.Зима будет теплой, а лето хлебным, если 7 октября на дубе много желудей. Погода переменится, если солнце в этот день быстро взошло и ярко светит.Если первый снег выпал 8 октября – это народная примета, что зима установится 21 ноября. Урожайное лето обещает сухой снег. А если погода в этот день теплая, то она продержится до конца месяца.Погода будет ясной, если на верхушке дерева стоит тетерев. На хорошую погоду указывает и розовый, желтый или золотистый закат.По народным приметам в январе будут оттепели, а июнь – холодный и дождливый, если 10 октября идет дождь со снегом. В целом зима будет мягкой, бесснежной и короткой, если в этот день слышна гроза.Осень будет сухой, если много звезд 12 октября, а если ночью появится туман, то заморозков не будет. Туманная и дождливая погода по народным приметам продержится до конца октября, если в этот день туманно и идет дождь.Если снег не выпал к 13 октября, то зима наступит не скоро. На раннюю и холодную зиму указывает отлет журавлей в теплые края.Студеную зиму по народным приметам предвещают ливень и ледяной ветер 15 октября, а иней – сухую и солнечную погоду. Зима будет морозной, если в этот день наблюдается листопад.Мороз не ударит раньше 2 ноября, если 16 октября выдался теплый день. Низкие темные облака предвещают похолодание и даже снег.Снег, выпавший 18 октября, скоро растает, если деревья не полностью сбросили листву. По народным приметам на хорошую погоду указывает треск и щелканье деревьев, а безветренная погода, что скоро похолодает. Если в этот день в небе кружат вороны и галки, а облака плывут против ветра – это явная примета, что скоро пойдет снег.Три недели будет стоять хорошая погода, если 20 октября тепло и солнечно. Бледная и мутноватая луна – к морозу и снегу. Если в этот день снегом покроет землю, то с 22 ноября зима установится.По народным приметам снег, выпавший 22 октября, скорой зимы не предвещает.По месяцу 23 октября определяли, когда наступит зима, если рога показывали на полночь – эта явная примета, что она скоро наступит. А если дул северный ветер – значит выпадет снег.Ясная луна 24 октября к морозу, а в дымке – к снегопаду. К морозу, если домашняя птица прячет голову под крыло.По звездам 25 октября гадали о погоде и об урожае. По народным приметам пылающие звезды предсказывали сухую и ветреную году, мигающие – перемену погоды, мерцающие – снег. Много ярких звезд – примета, обещающая хороший урожай гороха.По народным приметам к теплу, если петух 26 октября запел рано утром, а если без времени вечером – к перемене погоды. Ожидается пасмурная погода, если облака плывут быстро с юга.Зима наступит через четыре недели, если 27 октября грязь на дорогах. А если небо ясное и звездное, то урожай будет богатый. Безоблачное небо 28 октября предсказывает хорошую погоду. А появление комаров – примета, указывающая на мягкую зиму.По народным приметам яркие звезды 29 октября – к хорошей погоде, а тусклые – к осадкам.Кошка крепко спит 30 октября – будет тепло.Зима не скоро настанет, если снег не выпал до 31 октября. По народным приметам, если у месяца рога смотрят на север, то погода будет сухая.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода в октябре 2022: народные приметы на каждый день месяца