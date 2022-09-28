https://sputnik-georgia.ru/20220928/proyti-nevozmozhno-tonnel-metrostantsii-vokzalnaya-ploschad-v-tbilisi-stanet-shire-270843656.html

"Пройти невозможно": тоннель метростанции "Вокзальная площадь" в Тбилиси станет шире

"Пройти невозможно": тоннель метростанции "Вокзальная площадь" в Тбилиси станет шире

Последние несколько дней в грузинской столице наблюдаются сильные пробки в метро 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T16:38+0400

2022-09-28T16:38+0400

2022-09-28T16:38+0400

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тбилисский метрополитен

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе дал поручение соответствующим службам подключить международных экспертов к вопросу о расширении тоннеля станции метро "Вокзальная площадь".По словам градоначальника, проблемы с повышенным пассажиропотоком в метро создаются именно на станции "Вокзальная площадь", где две линии связываются друг с другом."Передвижение людей в 70-метровом тоннеле является огромной проблемой. Физически пройти невозможно. Это особенно происходит в час пик", - заявил Каладзе.Каладзе дал поручение вице-мэру, а также начальнику Агентства транспортного и урбанистического развития Виктору Цилосани начать предпринимать конкретные шаги в этом направлении. По словам мэра, в тестовом режиме можно использовать практику развитых стран в управлении потоком."Подключите экспертов, специалистов отрасли, и посмотрим, какие возможности есть в плане управления потоками. Параллельно подключите международных экспертов, и начнем работать над расширением существующего тоннеля и приведением его в порядок, чтобы передвижение не представляло проблему", - сказал Каладзе на заседании столичного правительства.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен