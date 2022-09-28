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Сотрудничество Грузии и Евроюста обсудили на встрече в Тбилиси
Сотрудничество Грузии и Евроюста обсудили на встрече в Тбилиси
Достижения Грузии и прокуратуры страны в плане правового сотрудничества феноменальны, заявил президент Евроюста 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T22:35+0400
2022-09-28T22:35+0400
2022-09-28T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития обсудили в Тбилиси Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и президент Евроюста (Eurojust) Ладислав Харман.На встрече было отмечено, что Грузия является одной из самых активных третьих стран в направлении сотрудничества с Евроюстом в сфере уголовного права и транснациональных преступлений.Также стороны наметили дальнейшие планы по развитию отношений в конкретных направлениях и делах."Достижения Грузии и прокуратуры Грузии в плане правового сотрудничества феноменальны", - сказал после встречи Хамран.Хамран прибыл в Тбилиси для участия в 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров.Евроюст — агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС. Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий шотадзе, тбилиси
политика, новости, грузия, ираклий шотадзе, тбилиси
Сотрудничество Грузии и Евроюста обсудили на встрече в Тбилиси
Достижения Грузии и прокуратуры страны в плане правового сотрудничества феноменальны, заявил президент Евроюста
ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития обсудили в Тбилиси Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и президент Евроюста (Eurojust) Ладислав Харман.
На встрече было отмечено, что Грузия является одной из самых активных третьих стран в направлении сотрудничества с Евроюстом в сфере уголовного права и транснациональных преступлений.
Также стороны наметили дальнейшие планы по развитию отношений в конкретных направлениях и делах.
"Достижения Грузии и прокуратуры Грузии в плане правового сотрудничества феноменальны", - сказал после встречи Хамран.
Хамран прибыл в Тбилиси для участия в 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров.
Евроюст — агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС.
Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности.