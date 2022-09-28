https://sputnik-georgia.ru/20220928/sotrudnichestvo-gruzii-i-evroyusta-obsudili-na-vstreche-v-tbilisi-270857164.html

Сотрудничество Грузии и Евроюста обсудили на встрече в Тбилиси

Сотрудничество Грузии и Евроюста обсудили на встрече в Тбилиси

Достижения Грузии и прокуратуры страны в плане правового сотрудничества феноменальны, заявил президент Евроюста 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T22:35+0400

2022-09-28T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития обсудили в Тбилиси Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе и президент Евроюста (Eurojust) Ладислав Харман.На встрече было отмечено, что Грузия является одной из самых активных третьих стран в направлении сотрудничества с Евроюстом в сфере уголовного права и транснациональных преступлений.Также стороны наметили дальнейшие планы по развитию отношений в конкретных направлениях и делах."Достижения Грузии и прокуратуры Грузии в плане правового сотрудничества феноменальны", - сказал после встречи Хамран.Хамран прибыл в Тбилиси для участия в 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров.Евроюст — агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС. Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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