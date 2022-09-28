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Танцевальное шоу из Ирландии Rhythm оf the Dance выступит в Тбилиси
Танцевальное шоу из Ирландии Rhythm оf the Dance выступит в Тбилиси
Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий и фирменного степа 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T22:00+0400
2022-09-28T22:00+0400
2022-09-28T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное танцевальное шоу Ирландии Rhythm оf the Dance ("Ритмы танца") выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 3 ноября.Rhythm оf the Dance – это синтез танцев, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и потрясающего сценического света."Rhythm of the Dance входит в тройку лучших ирландских шоу мира! Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного степа, живой музыки и завораживающего пения солистов", - обещают организаторы.Невероятная энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами мегаполиса - все это делает шоу Rhythm of the Dance одним их самых популярных и востребованных шоу в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , культура, новости, культурная жизнь грузии, ирландия, тбилиси
анонсы , культура, новости, культурная жизнь грузии, ирландия, тбилиси
Танцевальное шоу из Ирландии Rhythm оf the Dance выступит в Тбилиси
Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий и фирменного степа
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное танцевальное шоу Ирландии Rhythm оf the Dance ("Ритмы танца") выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 3 ноября.
Rhythm оf the Dance – это синтез танцев, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и потрясающего сценического света.
"Rhythm of the Dance входит в тройку лучших ирландских шоу мира! Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного степа, живой музыки и завораживающего пения солистов", - обещают организаторы.
Невероятная энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами мегаполиса - все это делает шоу Rhythm of the Dance одним их самых популярных и востребованных шоу в мире.