Танцевальное шоу из Ирландии Rhythm оf the Dance выступит в Тбилиси

Танцевальное шоу из Ирландии Rhythm оf the Dance выступит в Тбилиси

Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий и фирменного степа 28.09.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное танцевальное шоу Ирландии Rhythm оf the Dance ("Ритмы танца") выступит на сцене Тбилисского концертного зала (Филармония) 3 ноября.Rhythm оf the Dance – это синтез танцев, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и потрясающего сценического света."Rhythm of the Dance входит в тройку лучших ирландских шоу мира! Зрителей ждет феерический коктейль из самобытных кельтских мелодий, фирменного степа, живой музыки и завораживающего пения солистов", - обещают организаторы.Невероятная энергия движения, отточенность и синхронность, сочетание народных элементов с современными ритмами мегаполиса - все это делает шоу Rhythm of the Dance одним их самых популярных и востребованных шоу в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

