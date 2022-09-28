https://sputnik-georgia.ru/20220928/turetskie-medikamenty-v-gruzii-glava-minzdrava-obsudil-vopros-s-novym-poslom-turtsii-270837200.html

Турецкие медикаменты в Грузии: глава минздрава обсудил вопрос с новым послом Турции

Турецкие медикаменты в Грузии: глава минздрава обсудил вопрос с новым послом Турции

Более восьми месяцев фармацевтический рынок Турции открыт для Грузии 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T14:24+0400

2022-09-28T14:24+0400

2022-09-28T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили встретился с новым послом Турции в стране Али Каан Орбаном, обсудив с ним вопросы двусторонних отношений, сообщает минздрав страны.Особое внимание на встрече было обращено на снижение цен медикаментов в Грузии после импорта препаратов из Турции.Азарашвили также обсудил с послом Турции будущие планы и перспективы взаимосотрудничества. На встрече также присутствовал советник посла Гизем Туркгенджи-Севим.Для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок Турции. С середины января этого года в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились до 80%.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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