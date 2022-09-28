https://sputnik-georgia.ru/20220928/turetskie-medikamenty-v-gruzii-glava-minzdrava-obsudil-vopros-s-novym-poslom-turtsii-270837200.html
Турецкие медикаменты в Грузии: глава минздрава обсудил вопрос с новым послом Турции
Турецкие медикаменты в Грузии: глава минздрава обсудил вопрос с новым послом Турции
Более восьми месяцев фармацевтический рынок Турции открыт для Грузии 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T14:24+0400
2022-09-28T14:24+0400
2022-09-28T14:24+0400
грузия
новости
экономика
зураб азарашвили
ираклий гарибашвили
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250327150_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_36e5bfc12ac60ce77d2e7b4f4e4cee56.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили встретился с новым послом Турции в стране Али Каан Орбаном, обсудив с ним вопросы двусторонних отношений, сообщает минздрав страны.Особое внимание на встрече было обращено на снижение цен медикаментов в Грузии после импорта препаратов из Турции.Азарашвили также обсудил с послом Турции будущие планы и перспективы взаимосотрудничества. На встрече также присутствовал советник посла Гизем Туркгенджи-Севим.Для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок Турции. С середины января этого года в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились до 80%.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0c/250327150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bae44deddafeed5fa7f70abe516390b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, турция
грузия, новости, экономика, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, турция
Турецкие медикаменты в Грузии: глава минздрава обсудил вопрос с новым послом Турции
Более восьми месяцев фармацевтический рынок Турции открыт для Грузии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили встретился с новым послом Турции в стране Али Каан Орбаном, обсудив с ним вопросы двусторонних отношений, сообщает минздрав страны.
Особое внимание на встрече было обращено на снижение цен медикаментов в Грузии после импорта препаратов из Турции.
Азарашвили также обсудил с послом Турции будущие планы и перспективы взаимосотрудничества. На встрече также присутствовал советник посла Гизем Туркгенджи-Севим.
Для снижения цен на лекарства правительство Грузии открыло фармрынок Турции. С середины января этого года в Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 200 наименований, в результате цены на лекарства сократились до 80%.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.