В Грузии домашним животным проведут бесплатную вакцинацию против бешенства
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь
Девизом всемирного дня борьбы с бешенством в этом году является "Защищенные от бешенства животное и человек – нулевая опасность для жизни"
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в связи со Всемирным днем борьбы с бешенством проводит в Грузии бесплатную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), сообщает пресс-служба агентства.
Прививки против бешенства начались по всей Грузии 28 сентября и продлятся до 1 октября включительно.
Сегодня в "Круглом саду" Тбилиси было устроено специальное пространство, где любой желающий мог сделать своему питомцу прививку против бешенства и получить информацию о предотвращении заболевания.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТамаз Мегрелишвили со своим питомцами, завоевавшими награды на выставке Tarti 2016 в Тбилиси. Как говорит владелец грузинских горных собак, им обязательно нужен постоянный контакт с людьми - как детьми, так и взрослыми, иначе они одичают и потом их нельзя перевоспитать.
Тамаз Мегрелишвили со своим питомцами, завоевавшими награды на выставке Tarti 2016 в Тбилиси. Как говорит владелец грузинских горных собак, им обязательно нужен постоянный контакт с людьми - как детьми, так и взрослыми, иначе они одичают и потом их нельзя перевоспитать.
В субботу, 1 октября, бесплатная вакцинация животных пройдет еще в двух районах Тбилиси – Варкетили и Диди Дигоми.
Национальное агентство продовольствия в этом году вакцинировало против бешенства около 250 тысяч собак и кошек. Профилактическую вакцинацию также проводят животным, находящемся в очагах выявления заболевания.
Как отмечают в Агентстве, в результате вакцинации случаи бешенства сокращаются с каждым годом. В этом году было зафиксировано всего 19 случаев бешенства, из них среди людей - ни одного.
Всемирный день борьбы с бешенством отмечается каждый год с 2007 года 28 сентября. Главная цель этого дня повысить сознание и полностью искоренить заболевание среди людей.
Девизом всемирного дня борьбы с бешенством в этом году является – "Защищенные от бешенства животное и человек – нулевая опасность для жизни".
В 2015 году, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAO), Глобального альянса контроля за бешенством (GARC) была разработана совместная стратегия, главной целью которой является "Ноль случаев бешенства к 2030 году", что предусматривает полное искоренение случаев инфицирования бешенством от собаки к человеку.