https://sputnik-georgia.ru/20220928/v-gruzii-domashnim-zhivotnym-provedut-besplatnuyu-vaktsinatsiyu-protiv-beshenstva-270852802.html

В Грузии домашним животным проведут бесплатную вакцинацию против бешенства

В Грузии домашним животным проведут бесплатную вакцинацию против бешенства

Девизом всемирного дня борьбы с бешенством в этом году является "Защищенные от бешенства животное и человек – нулевая опасность для жизни" 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия в связи со Всемирным днем борьбы с бешенством проводит в Грузии бесплатную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), сообщает пресс-служба агентства.Прививки против бешенства начались по всей Грузии 28 сентября и продлятся до 1 октября включительно.Сегодня в "Круглом саду" Тбилиси было устроено специальное пространство, где любой желающий мог сделать своему питомцу прививку против бешенства и получить информацию о предотвращении заболевания.В субботу, 1 октября, бесплатная вакцинация животных пройдет еще в двух районах Тбилиси – Варкетили и Диди Дигоми.Национальное агентство продовольствия в этом году вакцинировало против бешенства около 250 тысяч собак и кошек. Профилактическую вакцинацию также проводят животным, находящемся в очагах выявления заболевания.Как отмечают в Агентстве, в результате вакцинации случаи бешенства сокращаются с каждым годом. В этом году было зафиксировано всего 19 случаев бешенства, из них среди людей - ни одного.Девизом всемирного дня борьбы с бешенством в этом году является – "Защищенные от бешенства животное и человек – нулевая опасность для жизни".В 2015 году, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAO), Глобального альянса контроля за бешенством (GARC) была разработана совместная стратегия, главной целью которой является "Ноль случаев бешенства к 2030 году", что предусматривает полное искоренение случаев инфицирования бешенством от собаки к человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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