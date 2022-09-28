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В Грузии изъяли незаконное оружие
В Грузии изъяли незаконное оружие
За незаконное хранение и ношение оружия задержаны три человека 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T12:02+0400
2022-09-28T12:02+0400
2022-09-28T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в разное время изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и Местиа – задержаны три человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в Тбилиси задержан 30-летний мужчина. В ходе обыска дома, в котором проживал обвиняемый, полиция изъяла пистолет, револьвер, две обоймы и 17 боевых патронов в качестве вещественного доказательства.Среди задержанных в Тбилиси – ранее судимый 46-летний мужчина. Во время его личного обыска сотрудники полиции изъяли автомат.В регионе Самегрело-Сванети при личном обыске 28-летнего мужчины полиция изъяла автомат, обойму и 12 патронов.Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение и ношение, огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, тбилиси, преступность в грузии
В Грузии изъяли незаконное оружие
12:02 28.09.2022 (обновлено: 12:31 28.09.2022)
За незаконное хранение и ношение оружия задержаны три человека
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Сотрудники МВД Грузии в разное время изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и Местиа – задержаны три человека, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
По данным МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в Тбилиси задержан 30-летний мужчина. В ходе обыска дома, в котором проживал обвиняемый, полиция изъяла пистолет, револьвер, две обоймы и 17 боевых патронов в качестве вещественного доказательства.
Среди задержанных в Тбилиси – ранее судимый 46-летний мужчина. Во время его личного обыска сотрудники полиции изъяли автомат.
В регионе Самегрело-Сванети при личном обыске 28-летнего мужчины полиция изъяла автомат, обойму и 12 патронов.
Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение и ношение, огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.