https://sputnik-georgia.ru/20220928/v-gruzii-izyali-nezakonnoe-oruzhie-270832583.html

В Грузии изъяли незаконное оружие

В Грузии изъяли незаконное оружие

За незаконное хранение и ношение оружия задержаны три человека 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии в разное время изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и Местиа – задержаны три человека, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в Тбилиси задержан 30-летний мужчина. В ходе обыска дома, в котором проживал обвиняемый, полиция изъяла пистолет, револьвер, две обоймы и 17 боевых патронов в качестве вещественного доказательства.Среди задержанных в Тбилиси – ранее судимый 46-летний мужчина. Во время его личного обыска сотрудники полиции изъяли автомат.В регионе Самегрело-Сванети при личном обыске 28-летнего мужчины полиция изъяла автомат, обойму и 12 патронов.Уголовное дело возбуждено по статье "Противоправные приобретение, хранение и ношение, огнестрельного оружия и боеприпасов". Задержанным грозит от трех до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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