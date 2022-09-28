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В метро Тбилиси в часы пик появятся "регулировщики"
В метро Тбилиси в часы пик появятся "регулировщики"
ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Сотрудники службы мониторинга мэрии Тбилиси будут регулировать потоки пассажиров в часы пик в тбилисском метро, сообщает Первый... 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T23:12+0400
2022-09-28T23:12+0400
2022-09-28T23:12+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Сотрудники службы мониторинга мэрии Тбилиси будут регулировать потоки пассажиров в часы пик в тбилисском метро, сообщает Первый канал со ссылкой на мэрию Тбилиси.Тбилисский метрополитен в последнее время перестал справляться с потоком пассажиров в часы пик. В Сети все чаще появляются фото и видео, демонстрирующие заполненность перехода с первой на вторую линию метро и забитые перроны.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, мэрия тбилиси
метро, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, тбилиси, грузия, новости, мэрия тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 сен - Sputnik. Сотрудники службы мониторинга мэрии Тбилиси будут регулировать потоки пассажиров в часы пик в тбилисском метро, сообщает Первый канал со ссылкой на мэрию Тбилиси.
Тбилисский метрополитен в последнее время перестал справляться с потоком пассажиров в часы пик. В Сети все чаще появляются фото и видео, демонстрирующие заполненность перехода с первой на вторую линию метро и забитые перроны.
"Мэр Тбилиси поручил соответствующим службам упорядочить поток пассажиров на определенных станциях, чтобы пассажиры могли беспрепятственно передвигаться", - сообщили в мэрии Тбилиси.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.