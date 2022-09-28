https://sputnik-georgia.ru/20220928/vmesto-tyurmy-psikhbolnitsa--sud-priznal-nevmenyaemym-ranivshego-zhenu-na-ostanovke-270846732.html

Вместо тюрьмы психбольница – суд признал невменяемым ранившего жену на остановке

Вместо тюрьмы психбольница – суд признал невменяемым ранившего жену на остановке

В мае обвиняемый нанес жене многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T19:19+0400

2022-09-28T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал невменяемым обвиняемого в попытке умышленного убийства своей жены у автобусной остановки в Тбилиси – мужчина будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года.Согласно информации на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого из-за его невменяемости. По данным следствия, обвиняемый несколько раз оказывал физическое и психологическое насилие на жену. Кроме того, он нарушил ограничительный ордер, который запрещал приближаться к жене, и 23 мая нанес ей многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка.В результате своевременно оказанной помощи пострадавшую удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему были предъявлены обвинения, и его заключили под стражу на время следствия.В ходе следствия для определения вменяемости обвиняемого была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что обвиняемый является невменяемым.По решению Тбилисского городского суда, он будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года с целью принудительного лечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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