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Вместо тюрьмы психбольница – суд признал невменяемым ранившего жену на остановке
Вместо тюрьмы психбольница – суд признал невменяемым ранившего жену на остановке
В мае обвиняемый нанес жене многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T19:19+0400
2022-09-28T19:19+0400
2022-09-28T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал невменяемым обвиняемого в попытке умышленного убийства своей жены у автобусной остановки в Тбилиси – мужчина будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года.Согласно информации на сайте Генеральной прокуратуры Грузии, суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого из-за его невменяемости. По данным следствия, обвиняемый несколько раз оказывал физическое и психологическое насилие на жену. Кроме того, он нарушил ограничительный ордер, который запрещал приближаться к жене, и 23 мая нанес ей многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка.В результате своевременно оказанной помощи пострадавшую удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему были предъявлены обвинения, и его заключили под стражу на время следствия.В ходе следствия для определения вменяемости обвиняемого была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что обвиняемый является невменяемым.По решению Тбилисского городского суда, он будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года с целью принудительного лечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, общество
новости, грузия, происшествия, тбилиси, тбилисский городской суд, общество
Вместо тюрьмы психбольница – суд признал невменяемым ранившего жену на остановке
В мае обвиняемый нанес жене многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд признал невменяемым обвиняемого в попытке умышленного убийства своей жены у автобусной остановки в Тбилиси – мужчина будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года.
Согласно информации на сайте
Генеральной прокуратуры Грузии, суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого из-за его невменяемости.
В частности, помимо попытки умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, ему были предъявлены обвинения в нарушении ограничительного ордера, а также в пяти эпизодах домашнего насилия.
По данным следствия, обвиняемый несколько раз оказывал физическое и психологическое насилие на жену. Кроме того, он нарушил ограничительный ордер, который запрещал приближаться к жене, и 23 мая нанес ей многочисленные повреждения ножом с особой жестокостью в присутствии несовершеннолетнего ребенка.
В результате своевременно оказанной помощи пострадавшую удалось спасти. Полиция задержала обвиняемого в тот же день. Ему были предъявлены обвинения, и его заключили под стражу на время следствия.
В ходе следствия для определения вменяемости обвиняемого была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что обвиняемый является невменяемым.
По решению Тбилисского городского суда, он будет помещен в психиатрическую больницу на четыре года с целью принудительного лечения.