https://sputnik-georgia.ru/20220928/zamena-avariynykh-domov-v-tbilisi---kaladze-prizval-stroiteley-k-bolshey-aktivnosti-270842294.html

Замена аварийных домов в Тбилиси – Каладзе призвал строителей к большей активности

Замена аварийных домов в Тбилиси – Каладзе призвал строителей к большей активности

В начале года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T15:46+0400

2022-09-28T15:46+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе просит представителей строительного сектора проявить больше интереса к программе по замене аварийных домов в столице Грузии.Как заявил Каладзе, первый пилотный проект уже состоялся: тендер проведен и оформлен договор с победившей в нем компанией. В течение одного месяца будет произведен демонтаж аварийного дома и начнутся строительные работы.По словам Каладзе, мэрия дополнительно рассматривает проекты по замене еще порядка 25 аварийных зданий.Он также дал поручение вице-мэру встретиться с желающими и предоставить детальную информацию тем, у кого есть дополнительные вопросы в связи с указанной программой."Мы понимаем, это новый продукт. Но у нас есть довольно тесные отношения со строительным сектором. Мы посредственно ведем переговоры и проводим встречи, чтобы предоставить им больше информации, и чтобы интерес был высоким", – отметил Каладзе.В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (более 7,1 миллиона долларов). По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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