https://sputnik-georgia.ru/20220929/chasti-tbilisi-vremenno-ogranichat-elektrosnabzhenie-grafik-otklyucheniya-270852291.html

Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение: график отключения

Части Тбилиси временно ограничат электроснабжение: график отключения

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 29.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 29 сентября, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся населения пр. Давида Агмашенебеля (частично), Курдского поселка, ул. Колхетской, Рима, Санкт-Петербурга, Марджанишвили, Цотне Дадиани (частично), братьев Херхеулидзе, Читая, Грозно, Кинкладзе, Мамрадзе, Зазиашвили, Дондуа, Твалчрелидзе, Квалони, Атоци, Цаиши, Норио, Абашской, Чечелашвили, Ларехи, Уплисцихис, Сакарис, Артвинской, Мнатоби, Мамардашвили, Паравани, Палиастомской, Капанели, Мичурина, Тетнулди, Киквидзе, Капанадзе и Маруашвили.В Исани – с 10:00 до 18:00 – жителей II микрорайона Вазисубани (частично), поселка Вазисубани, Кахетийского шоссе (частично), Московского проспекта (частично), пр. Царицы Кетеван (частично), пр. монаха Габриела Салосского (частично), ул. Чолокашвили, Вирсаладзе, Сахалхо, Хеви, Лерцмис, Чархи, Мамукина, Богдана Хмельницкого, Самгорской, Надареишвили, Абусеридзе-Тбели, Мелаани, Мевелис, Додашвили, Кедской, 300 Арагвийцев и Шандора Петефи.В Крцаниси света с 10:00 до 18:00 часов не будет на ул. Царя Соломона, Крцанисской и Ладо Асатиани.В Самгори – с 10:00 до 17:00 у жителей Верхнего плато III массива Варкетили (частично), Гардабанского шоссе, Кахетинского шоссе (частично), Военного поселка, поселка Грузгидростроя, поселка Навтлуги (частично), поселка Алексеевка, поселка Лочинского оврага, поселка Африка (частично), поселка Лило, ул. Киндзмараули, Георгия Мачабели, Георгия Гурджиева, Ирины Штенберг, Кизикской, Джамбула Цурцумия, Чичинадзе, Георгия Гвазава, Ильи Бахтадзе, Гугушвили, Мераба Квилитая, Велис, Аладастури, Корнелия Санадзе, Ирине Алексидзе, Эммы Лалаевой-Эдиберидзе, Энукидзе, ГуматГЭС, Гиоргия Одишелидзе, Гиоргия Гургенидзе, Идумали, Цискаришвили, Григола Лорткипанидзе, Орхеви, ИнгурГЭС, Мосткова, Джавахетской, Турашаули, Озаани, Заалишвили, Кетеван Чилашвили, Приси, Саджая, Гахокидзе, Лорткипанидзе, Багдавадзе, Полиции, Акакия Пагава, Доборджгинидзе, Николоза Абхази, Левана Разикашвили, Садоводства и Ильи Бахтадзе.Что касается Сабуртало, то там сбои с подачей электричества с 11:00 до 18:00 будут у жителей ул. Анны Каландадзе и Иосебидзе.В районе Мтацминда – с 10:00 до 18:00 в селе Окрокана, селе Цавкиси (частично), селе Табахмела (частично) и на плато Фуникулера.В Надзаладеви – с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Санзона (частично), пр. Гурамишвили (частично) и территории, прилегающей к станции метро "Грмагеле" (частично).Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси