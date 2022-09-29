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Что и когда сажать в октябре 2022? Лунный посевной календарь

Что и когда сажать в октябре 2022? Лунный посевной календарь

Опытным огородникам, как и начинающим, вырастить замечательный урожай помогает лунный посевной календарь 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T20:16+0400

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справки

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Лунный посевной календарь на октябрь 2022 года подскажет, как распланировать работу в саду и огороде и какие дни в середине осени подойдут для посевов тех или иных культур.Что и когда сажать в октябре 2022 года по лунному посевному календарю, читайте в Sputnik Грузия.Что и когда сажатьЛунный посевной календарь на октябрь рекомендует сажать морковь, свеклу и пастернак 11, 12, 23, 24, 30 и 31 числа. Редис желательно сажать 3, 11, 12, 16, 17, 23, 30 и 31 октября, а петрушку и сельдерей на корень – 11, 12, 23, 30 и 31 октября.Сажать декоративный и острый перец, по посевному календарю, благоприятно 7, 8, 26 и 27 октября. А пшеницу, овес, ячмень и рожь лучше сажать 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 октября.Различные виды капусты – кале, пак-чой и другие, посевной календарь октября 2022 советует сажать 2, 3, 16, 17, 26 и 27 числа.По лунному посевному календарю, шпинат благоприятно сажать 2, 3, 11, 12, 26 и 27 октября, мангольд (листовая свекла) и другие листовые овощи – 2, 3, 11, 12, 30 и 31 октября, щавель – 7, 8, 10, 26 и 27 октября, а базилик, розмарин и душицу – 7, 8, 10, 26 и 27 октября.Яблоню в октябре благоприятно сажать 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29 и 30 числа, а абрикос, сливу, вишню и персик – 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 числа.Посевной календарь огородника рекомендует сажать фундук и грецкий орех – 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 28 и 29 октября, черешню – 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20 и 21 октября, а грушу и айву – 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 29 и 30 октября.Виноград, по лунному посевному календарю, благоприятно сажать 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 и 27 октября.Сажать ягодники посевной календарь октября рекомендует в следующие благоприятные дни: малину – 7,8, 13, 14, 15, 16,17, 20, 21, 22, 23, 26 и 27 числа; смородину – 1, 2, 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 26, 27 и 30 числа; клубнику и землянику – 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27 и 30 октября; крыжовник – 2, 3, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27 и 30 числа.Полезные советыДля посева не подходят дни новолуний и полнолуний – этот период считается очень неудачным для посадки растений. В октябре полнолуние выпадает на 9 число, а новолуние на 25-е.По посевному календарю, в целом благоприятные дни для посадки любых растений: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30 и 31 октября, а неблагоприятные - 4, 5, 6, 9, 24 и 25 октября.Огородникам и садоводам лунный посевной календарь советует в полнолуние делать прополку, избавляться от сорняков и вредителей и бороться с заболеваниями растений. Что касается новолуния – в этот период запрещены любые работы с растениями.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки