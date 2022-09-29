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ДТП в Тбилиси: под колесами машины оказался ребенок
ДТП в Тбилиси: под колесами машины оказался ребенок
Ученик первого класса переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T18:01+0400
2022-09-29T18:01+0400
2022-09-29T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, ученик первого класса переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. В настоящее время ребенок находится в клинике. У него сломана нога, однако состояние стабильное.По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
ДТП в Тбилиси: под колесами машины оказался ребенок
Ученик первого класса переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По данным телеканала, ученик первого класса переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. В настоящее время ребенок находится в клинике. У него сломана нога, однако состояние стабильное.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".