Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединится к празднованию "Тбилисоба" разнообразной программой 1 и 2 октября.
В дни празднования все регионы Грузии с участием местных ансамблей предложат зрителям фольклорные концерты, представят свою кухню и вино, а также проведут мастер-классы традиционных грузинских ремесел.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
В музее будет показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.
Посещение мероприятий бесплатное. Желающих приехать в музей будет обслуживать музейный микроавтобус от поворота на Черепашье озеро.
ПРОГРАММА
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
1 октября
Кахети – этнографический перформанс, фольклор, различные выставки, кахетинская кухня и вино, мастер-классы по выжиманию винограда, приготовление чурхелы.
Шида Картли – этнографический перформанс, различные выставки, мастер-класс по приготовлению назуки (сладкий хлеб).
Сванети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, сванская кухня, мастер-класс по приготовлению хачапури (петвиани) и кубдари.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Имерети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, имеретинская кухня, уголок с имеретинским вином, мастер-класс по пхали.
Самцхе-Джавахети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, уголок пива.
Рача-Лечхуми - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, мастер-класс по приготовлению лечхумского лобиани, хачапури и других блюд.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по приготовлению эларджи и гоми, уголок мегрельской кухни.
Мцхета-Мтианети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, дамбалхачо (грузинский сыр с плесенью).
2 октября
Гурия - этнографический перформанс, различные выставки, перформанс гурийского застолья – инсценировка приглашения гостя и пиршества.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Абхазия - этнографический перформанс, выставки, связанные с Абхазией, перформанс по традиционному абхазскому застолью, мастер-класс по приготовлению эларджи.
Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по ремеслу.