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https://sputnik-georgia.ru/20220929/etnograficheskiy-muzey-masshtabno-otmetit-prazdnik-tbilisoba-270878621.html
Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"
Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"
Хотите получше узнать историю и культуру Грузии? Приходите на "Тбилисоба" в Этнографический - не пожалеете! 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T18:42+0400
2022-09-29T18:42+0400
этнографический музей имени георгия читая
самегрело
абхазия
черепашье озеро
культурная жизнь грузии
грузия
культура
анонсы
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединится к празднованию "Тбилисоба" разнообразной программой 1 и 2 октября.В дни празднования все регионы Грузии с участием местных ансамблей предложат зрителям фольклорные концерты, представят свою кухню и вино, а также проведут мастер-классы традиционных грузинских ремесел.В музее будет показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.Посещение мероприятий бесплатное. Желающих приехать в музей будет обслуживать музейный микроавтобус от поворота на Черепашье озеро.ПРОГРАММА1 октябряКахети – этнографический перформанс, фольклор, различные выставки, кахетинская кухня и вино, мастер-классы по выжиманию винограда, приготовление чурхелы.Шида Картли – этнографический перформанс, различные выставки, мастер-класс по приготовлению назуки (сладкий хлеб).Сванети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, сванская кухня, мастер-класс по приготовлению хачапури (петвиани) и кубдари.Имерети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, имеретинская кухня, уголок с имеретинским вином, мастер-класс по пхали.Самцхе-Джавахети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, уголок пива.Рача-Лечхуми - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, мастер-класс по приготовлению лечхумского лобиани, хачапури и других блюд.Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по приготовлению эларджи и гоми, уголок мегрельской кухни.Мцхета-Мтианети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, дамбалхачо (грузинский сыр с плесенью).2 октябряГурия - этнографический перформанс, различные выставки, перформанс гурийского застолья – инсценировка приглашения гостя и пиршества.Абхазия - этнографический перформанс, выставки, связанные с Абхазией, перформанс по традиционному абхазскому застолью, мастер-класс по приготовлению эларджи.Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по ремеслу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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этнографический музей имени георгия читая, самегрело, абхазия, черепашье озеро, культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы
этнографический музей имени георгия читая, самегрело, абхазия, черепашье озеро, культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы

Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"

18:42 29.09.2022
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Хотите получше узнать историю и культуру Грузии? Приходите на "Тбилисоба" в Этнографический - не пожалеете!
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединится к празднованию "Тбилисоба" разнообразной программой 1 и 2 октября.
В дни празднования все регионы Грузии с участием местных ансамблей предложат зрителям фольклорные концерты, представят свою кухню и вино, а также проведут мастер-классы традиционных грузинских ремесел.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
В музее будет показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.
Посещение мероприятий бесплатное. Желающих приехать в музей будет обслуживать музейный микроавтобус от поворота на Черепашье озеро.

ПРОГРАММА

© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
1 октября
Кахети – этнографический перформанс, фольклор, различные выставки, кахетинская кухня и вино, мастер-классы по выжиманию винограда, приготовление чурхелы.
Шида Картли – этнографический перформанс, различные выставки, мастер-класс по приготовлению назуки (сладкий хлеб).
Сванети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, сванская кухня, мастер-класс по приготовлению хачапури (петвиани) и кубдари.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Имерети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, имеретинская кухня, уголок с имеретинским вином, мастер-класс по пхали.
Самцхе-Джавахети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, уголок пива.
Рача-Лечхуми - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, мастер-класс по приготовлению лечхумского лобиани, хачапури и других блюд.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по приготовлению эларджи и гоми, уголок мегрельской кухни.
Мцхета-Мтианети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, дамбалхачо (грузинский сыр с плесенью).
2 октября
Гурия - этнографический перформанс, различные выставки, перформанс гурийского застолья – инсценировка приглашения гостя и пиршества.
© Courtesy of Tbilisi Open Air MuseumТбилисский этнографический музей им. Г. Читая
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
Тбилисский этнографический музей им. Г. Читая
© Courtesy of Tbilisi Open Air Museum
Абхазия - этнографический перформанс, выставки, связанные с Абхазией, перформанс по традиционному абхазскому застолью, мастер-класс по приготовлению эларджи.
Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по ремеслу.
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