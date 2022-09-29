https://sputnik-georgia.ru/20220929/etnograficheskiy-muzey-masshtabno-otmetit-prazdnik-tbilisoba-270878621.html

Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"

Этнографический музей масштабно отметит праздник "Тбилисоба"

Хотите получше узнать историю и культуру Грузии? Приходите на "Тбилисоба" в Этнографический - не пожалеете! 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T18:42+0400

2022-09-29T18:42+0400

2022-09-29T18:42+0400

этнографический музей имени георгия читая

самегрело

абхазия

черепашье озеро

культурная жизнь грузии

грузия

культура

анонсы

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский этнографический музей имения Георгия Читая присоединится к празднованию "Тбилисоба" разнообразной программой 1 и 2 октября.В дни празднования все регионы Грузии с участием местных ансамблей предложат зрителям фольклорные концерты, представят свою кухню и вино, а также проведут мастер-классы традиционных грузинских ремесел.В музее будет показан быт каждого региона Грузии, семейные ритуалы, застолья и многое другое.Посещение мероприятий бесплатное. Желающих приехать в музей будет обслуживать музейный микроавтобус от поворота на Черепашье озеро.ПРОГРАММА1 октябряКахети – этнографический перформанс, фольклор, различные выставки, кахетинская кухня и вино, мастер-классы по выжиманию винограда, приготовление чурхелы.Шида Картли – этнографический перформанс, различные выставки, мастер-класс по приготовлению назуки (сладкий хлеб).Сванети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, сванская кухня, мастер-класс по приготовлению хачапури (петвиани) и кубдари.Имерети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, имеретинская кухня, уголок с имеретинским вином, мастер-класс по пхали.Самцхе-Джавахети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, уголок пива.Рача-Лечхуми - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, местная кухня и вино, мастер-класс по приготовлению лечхумского лобиани, хачапури и других блюд.Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по приготовлению эларджи и гоми, уголок мегрельской кухни.Мцхета-Мтианети - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, дамбалхачо (грузинский сыр с плесенью).2 октябряГурия - этнографический перформанс, различные выставки, перформанс гурийского застолья – инсценировка приглашения гостя и пиршества.Абхазия - этнографический перформанс, выставки, связанные с Абхазией, перформанс по традиционному абхазскому застолью, мастер-класс по приготовлению эларджи.Самегрело - этнографический перформанс, различные выставки, фольклор, мастер-класс по ремеслу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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этнографический музей имени георгия читая, самегрело, абхазия, черепашье озеро, культурная жизнь грузии, грузия, культура, анонсы