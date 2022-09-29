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Фестиваль 90-х пройдет в столице Грузии в октябре

Фестиваль 90-х пройдет в столице Грузии в октябре

Посетителям обещают соответствующий антураж, репертуар и, естественно, атмосферу 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T19:30+0400

2022-09-29T19:30+0400

2022-09-29T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Осенняя сессия фестиваля-концерта, посвященного 90-м годам прошлого века, пройдет в Тбилиси 7 октября, сообщают организаторы мероприятия.На 90's Festival на сцене Mono Hall (Дом кино) выступят рэперы Кабу, Бедина и Лекс-Сени, группы "Сахе", "Кучис бичеби", певцы Мераб Сепашвили, Темо Рцхиладзе, исполнительницы Тамуна Амонашвили и Тика Джамбурия. Ведущий вечера, на котором посетителям обещают соответствующий антураж, репертуар и, естественно, атмосферу – телеведущий Тико Садунишвили.Открытие фестиваля в 22:00. Билеты на мероприятие можно будет купить на месте или приобрести заранее онлайн. Желательный дресс-код – "стиль 90-х".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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