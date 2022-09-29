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Фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии
Фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии
Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T16:23+0400
2022-09-29T16:23+0400
2022-09-29T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Концерты и мастер-классы пройдут в рамках VIII фестиваля камерной музыки "Камерата Салхино", который пройдет 7 и 8 октября на западе Грузии, сообщают организаторы.Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино (регион Самегрело - Земо Сванети), на территории аллеи резиденции, которая насчитывает двухвековую историю.На сцене фестиваля "Камерата Салхино" выступят эстрадные исполнители Нека Себискверадзе и Давид Нозадзе, а также батумский девичий хор Реваза Лагидзе, студенческая капелла ТГУ и руставский молодежный хор "Тутарчела".Мастер-класс юным участникам фестиваля проведет пианистка Элисо Болквадзе. Она же выступит на вечере фортепианной музыки. Международный фестиваль камерной музыки "Камерата Дворца Салхино" был основан в 2015 году и сразу стал главным культурным событием в регионе Самегрело - Земо Сванети. До него фестивалей классической музыки в этом краю фактически не существовало.Цель мероприятия – развитие культурной жизни и туризма в регионе, а также восстановление существовавшей во Дворце до ХХ века традиции салонных и культурных вечеров, основателями которых были как сами князья Дадиани, так и породнившаяся с ними французская династия Мюратов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, культурная жизнь грузии, грузия, элисо болквадзе, анонсы
культура, культурная жизнь грузии, грузия, элисо болквадзе, анонсы
Фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии
Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Концерты и мастер-классы пройдут в рамках VIII фестиваля камерной музыки "Камерата Салхино", который пройдет 7 и 8 октября на западе Грузии, сообщают организаторы.
Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино (регион Самегрело - Земо Сванети), на территории аллеи резиденции, которая насчитывает двухвековую историю.
Резиденция Дадиани в Салхино была построена генералом-лейтенантом русской службы, князем Леваном V Дадиани (1793-1846) на берегу реки Техура в первой половине XIX века. Сейчас она принадлежит Патриархии Грузии. Здесь одно из немногих мест в Самегрело, где производится виноград и вино Оджалеши.
На сцене фестиваля "Камерата Салхино" выступят эстрадные исполнители Нека Себискверадзе и Давид Нозадзе, а также батумский девичий хор Реваза Лагидзе, студенческая капелла ТГУ и руставский молодежный хор "Тутарчела".
Мастер-класс юным участникам фестиваля проведет пианистка Элисо Болквадзе. Она же выступит на вечере фортепианной музыки.
Международный фестиваль камерной музыки "Камерата Дворца Салхино" был основан в 2015 году и сразу стал главным культурным событием в регионе Самегрело - Земо Сванети. До него фестивалей классической музыки в этом краю фактически не существовало.
Цель мероприятия – развитие культурной жизни и туризма в регионе, а также восстановление существовавшей во Дворце до ХХ века традиции салонных и культурных вечеров, основателями которых были как сами князья Дадиани, так и породнившаяся с ними французская династия Мюратов.