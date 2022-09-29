https://sputnik-georgia.ru/20220929/festival-kamernoy-muzyki-proydet-na-zapade-gruzii-270873866.html

Фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии

Фестиваль камерной музыки пройдет на западе Грузии

Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T16:23+0400

2022-09-29T16:23+0400

2022-09-29T16:23+0400

культура

культурная жизнь грузии

грузия

элисо болквадзе

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23401/87/234018787_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_956f4406cab176afc449d588aa3ee9f2.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Концерты и мастер-классы пройдут в рамках VIII фестиваля камерной музыки "Камерата Салхино", который пройдет 7 и 8 октября на западе Грузии, сообщают организаторы.Фестиваль по традиции состоится в осенней резиденции мегрельского княжества Дадиани в Салхино (регион Самегрело - Земо Сванети), на территории аллеи резиденции, которая насчитывает двухвековую историю.На сцене фестиваля "Камерата Салхино" выступят эстрадные исполнители Нека Себискверадзе и Давид Нозадзе, а также батумский девичий хор Реваза Лагидзе, студенческая капелла ТГУ и руставский молодежный хор "Тутарчела".Мастер-класс юным участникам фестиваля проведет пианистка Элисо Болквадзе. Она же выступит на вечере фортепианной музыки. Международный фестиваль камерной музыки "Камерата Дворца Салхино" был основан в 2015 году и сразу стал главным культурным событием в регионе Самегрело - Земо Сванети. До него фестивалей классической музыки в этом краю фактически не существовало.Цель мероприятия – развитие культурной жизни и туризма в регионе, а также восстановление существовавшей во Дворце до ХХ века традиции салонных и культурных вечеров, основателями которых были как сами князья Дадиани, так и породнившаяся с ними французская династия Мюратов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, культурная жизнь грузии, грузия, элисо болквадзе, анонсы