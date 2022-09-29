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Глава Генштаба азербайджанской армии осмотрел ряд военных объектов в Грузии
Глава Генштаба азербайджанской армии осмотрел ряд военных объектов в Грузии
Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра обороны Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Грузии 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T22:17+0400
2022-09-29T22:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и члены азербайджанской делегации посетили Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр ВС Грузии, расположенный в пригороде Тбилиси.Гостям была предоставлена информация о его истории и направлениях деятельности.Напомним, азербайджанская делегация во главе с замминистра обороны Азербайджана Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Грузии.В ходе поездки начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с министром обороны соседней страны Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны Грузии Георгием Матиашвили.Глава Генштаба ВС Азербайджана провел первые встречи в Грузии >>Обсуждалась подготовка к совместным учениям подразделений специального назначения "Кавказский орел-2022", которые пройдут в октябре текущего года с участием военных Азербайджана, Турции и Грузии.Было отмечено, что совместные военные учения создают широкие возможности для повышения уровня взаимопонимания и боеготовности, а также для обмена опытом между армиями двух стран.
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грузия, новости, азербайджан, политика, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, азербайджан, политика, грузино-азербайджанские отношения
Глава Генштаба азербайджанской армии осмотрел ряд военных объектов в Грузии
22:17 29.09.2022 (обновлено: 22:35 29.09.2022)
Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра обороны Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Грузии
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и члены азербайджанской делегации посетили Крцанисский Национальный учебно-тренировочный центр ВС Грузии, расположенный в пригороде Тбилиси.
Гостям была предоставлена информация о его истории и направлениях деятельности.
Затем члены делегации побывали в научном военно-техническом центре "Дельта". Был проведен смотр произведенной здесь военной техники и оборудования, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов военно-технического сотрудничества.
Напомним, азербайджанская делегация во главе с замминистра обороны Азербайджана Керимом Велиевым находится с официальным визитом в Грузии.
В ходе поездки начальник Генерального штаба азербайджанской армии встретился с министром обороны соседней страны Джуаншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны Грузии Георгием Матиашвили.
Обсуждалась подготовка к совместным учениям подразделений специального назначения "Кавказский орел-2022", которые пройдут в октябре текущего года с участием военных Азербайджана, Турции и Грузии.
Было отмечено, что совместные военные учения создают широкие возможности для повышения уровня взаимопонимания и боеготовности, а также для обмена опытом между армиями двух стран.