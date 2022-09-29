https://sputnik-georgia.ru/20220929/glava-parlamenta-gruzii-nazval-uslovie-prinyatiya-zakona-o-deoligarkhizatsii-270870966.html

Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации

Глава парламента Грузии назвал условие принятия закона о деолигархизации

Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T15:02+0400

2022-09-29T15:02+0400

2022-09-29T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова принять закон о деолигархизации, если будет достигнут консенсус с оппозицией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что экс-министр оборону Грузии, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки."Мы взяли эту украинскую модель, перевели, ознакомились с этой моделью и предлагаем принять этот закон", – отметил Папуашвили.По словам спикера парламента, вся ирония этого вопроса состоит в том, что часть оппозиции также анонсировала, что собирается разработать законопроект, но в итоге она отказалась."Какую бы форму или содержания они бы не придали этому закону, они не смогут обойти стороной, и в конечном итоге увидят олигархов в собственных рядах, а не в правящей команде. Они точно осознали это, и мы все являемся тому свидетелями", – отметил он.Папуашвили видит две проблемы в связи с указанным вопросом. Первое, по мнению спикера парламента, это фарисейство."Термин "олигархия" в грузинской реальности выдуман нашими оппонентами и фарисейство состоит в том, что они сами стали жертвами своего же термина. Этот термин соответствует их же финансистам. Это нужно признать. Именно это является проблемой и фарисейством", – отметил он.Вторая проблема, по мнению Папуашвили, состоит в том, что оппозиция фактически признала, что крупнейшую оппозиционную партию "Единое Нацдвижение "финансирует Кезерашвили."В какой из их декларации вы видели Кезерашвили, как финансиста? Это обычные незадекларированные средства, которые и есть "черные деньги". Это как минимум означает сокрытие налогов, поскольку это незадекларированные деньги, не говоря уже о том, что неизвестно происхождение денег", – отметил он.Основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили нет в Грузии. Он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, шалва папуашвили, ника мелия, тбилиси