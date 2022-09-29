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https://sputnik-georgia.ru/20220929/godovaya-inflyatsiya-v-germanii-dostigla-istoricheskogo-rekorda-270879463.html
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4% 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T18:19+0400
2022-09-29T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Отмечается, что аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, экономика, германия
в мире, новости, экономика, германия

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

18:19 29.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
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Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Инфляция в Германии по итогам сентября, согласно предварительной оценке, ускорилась до 10% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, обновив исторический максимум, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Отмечается, что аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 9,4%.
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