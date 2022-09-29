https://sputnik-georgia.ru/20220929/kulinarnym-potentsialom-gruzii-zainteresovalsya-national-geographic-traveller-food-270868163.html

Кулинарным потенциалом Грузии заинтересовался National Geographic Traveller Food

Кулинарным потенциалом Грузии заинтересовался National Geographic Traveller Food

Журналист издания Джениффер Хатамс приехала в Грузию по приглашению Администрации туризма 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Один из самых известных приключенческо-кулинарных порталов мира National Geographic Traveller Food готовит статью про Грузию, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Журналист издания Джениффер Хатамс приехала в Грузию по приглашению администрации туризма.Специально для Хатамс прошла дегустация вина и кулинарный мастер-класс. В приготовлении традиционных грузинских блюд приняла участие и и. о. директора Национальной администрации туризма Грузии Медея Джаниашвили."Это для нас еще одна дополнительная возможность ознакомить потенциальных визитеров, будут это из США, Великобритании или Европы, с нашей кулинарией, которой мы так гордимся в масштабах мира. У этого издания более миллиона читателей. Это большая аудитория для представления нашего турпотенциала", – заявила Джаниашвили.В рамках тура журналист посетила старый Тбилиси, а также осмотрела винный музей и рынок.Статья National Geographic Traveller Food будет содействовать популяризации туристических мест Грузии и гастротуризма в Великобритании, США и Европе, отметили в администрации туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, великобритания, сша, тбилиси, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, гастрономический туризм