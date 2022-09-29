Кулинарным потенциалом Грузии заинтересовался National Geographic Traveller Food
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
© Georgian National Tourism Administration
Журналист издания Джениффер Хатамс приехала в Грузию по приглашению Администрации туризма
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Один из самых известных приключенческо-кулинарных порталов мира National Geographic Traveller Food готовит статью про Грузию, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Журналист издания Джениффер Хатамс приехала в Грузию по приглашению администрации туризма.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
Национальная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
© Georgian National Tourism Administration
Специально для Хатамс прошла дегустация вина и кулинарный мастер-класс. В приготовлении традиционных грузинских блюд приняла участие и и. о. директора Национальной администрации туризма Грузии Медея Джаниашвили.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
Национальная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
© Georgian National Tourism Administration
"Это для нас еще одна дополнительная возможность ознакомить потенциальных визитеров, будут это из США, Великобритании или Европы, с нашей кулинарией, которой мы так гордимся в масштабах мира. У этого издания более миллиона читателей. Это большая аудитория для представления нашего турпотенциала", – заявила Джаниашвили.
© Georgian National Tourism AdministrationНациональная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
Национальная администрация туризма принимает журналистов National Geographic Traveller Food
© Georgian National Tourism Administration
В рамках тура журналист посетила старый Тбилиси, а также осмотрела винный музей и рынок.
Статья National Geographic Traveller Food будет содействовать популяризации туристических мест Грузии и гастротуризма в Великобритании, США и Европе, отметили в администрации туризма.