https://sputnik-georgia.ru/20220929/kurs-lari-dollar-270859841.html

Курс лари на четверг – 2,8336 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,8336 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0049 лари по отношению к доллару 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T09:20+0400

2022-09-29T09:20+0400

2022-09-29T09:20+0400

грузия

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национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 сентября в размере 2,8336 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0049 лари по отношению к доллару.

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