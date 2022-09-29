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"Лучше, чем в Европе" - министр обороны Грузии об условиях в грузинской армии

"Лучше, чем в Европе" - министр обороны Грузии об условиях в грузинской армии

Ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута, заявил Бурчуладзе 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. У грузинских военнослужащих, наверняка, лучше условия, чем у армии больших стран Европы, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам, отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается грузинская армия.По его словам, в армии не осталось ни одного направления, где не осуществили бы качественные и коренные реформы.По его словам, забота о солдатах – одна из главных целей министерства обороны. А в ближайшем будущем в ведомстве будет разработан кодекс обороны, направленный на популяризацию армии."Помимо созданных условий, обязательна популяризация, – подчеркнул Бурчуладзе. – Мы делаем очень много шагов и в этом направлении. Это тоже может стать причиной для критики и уже стало. Именно против этого направлены те кампании дискредитации, которые осуществляются против грузинской армии".Министр отметил, что ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, грузинская армия, министерство обороны грузии, силы обороны грузии