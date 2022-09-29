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"Лучше, чем в Европе" - министр обороны Грузии об условиях в грузинской армии
"Лучше, чем в Европе" - министр обороны Грузии об условиях в грузинской армии
Ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута, заявил Бурчуладзе 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T11:20+0400
2022-09-29T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. У грузинских военнослужащих, наверняка, лучше условия, чем у армии больших стран Европы, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам, отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается грузинская армия.По его словам, в армии не осталось ни одного направления, где не осуществили бы качественные и коренные реформы.По его словам, забота о солдатах – одна из главных целей министерства обороны. А в ближайшем будущем в ведомстве будет разработан кодекс обороны, направленный на популяризацию армии."Помимо созданных условий, обязательна популяризация, – подчеркнул Бурчуладзе. – Мы делаем очень много шагов и в этом направлении. Это тоже может стать причиной для критики и уже стало. Именно против этого направлены те кампании дискредитации, которые осуществляются против грузинской армии".Министр отметил, что ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, грузинская армия, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
грузия, новости, европа, грузинская армия, министерство обороны грузии, силы обороны грузии
"Лучше, чем в Европе" - министр обороны Грузии об условиях в грузинской армии
11:20 29.09.2022 (обновлено: 13:01 29.09.2022)
Ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута, заявил Бурчуладзе
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. У грузинских военнослужащих, наверняка, лучше условия, чем у армии больших стран Европы, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам, отвечая на вопрос, в чем больше всего нуждается грузинская армия.
По его словам, в армии не осталось ни одного направления, где не осуществили бы качественные и коренные реформы.
"Если сказать просто, это комплексное мероприятие, которое включает вооружение, соцусловия, создание комфорта, с чем мы практически справились. Смело можно сказать, что условия у наших солдат, наверное, лучшие, чем в армиях больших стран Европы – начиная с униформы, питания, условий жилья и т. д.", – сказал Бурчуладзе.
По его словам, забота о солдатах – одна из главных целей министерства обороны. А в ближайшем будущем в ведомстве будет разработан кодекс обороны, направленный на популяризацию армии.
"Помимо созданных условий, обязательна популяризация, – подчеркнул Бурчуладзе. – Мы делаем очень много шагов и в этом направлении. Это тоже может стать причиной для критики и уже стало. Именно против этого направлены те кампании дискредитации, которые осуществляются против грузинской армии".
Министр отметил, что ведомство четко наметило цель популяризации армии и она будет достигнута.