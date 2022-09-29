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"Мы написали историю": получивший премию в Голливуде каскадер вернулся в Грузию
"Мы написали историю": получивший премию в Голливуде каскадер вернулся в Грузию
В аэропорту Лашу встретили его коллеги – члены ансамбля "Рустави", а также болельщики и друзья артиста 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T13:21+0400
2022-09-29T13:21+0400
2022-09-29T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Лауреат престижной премии Taurus World Stunt Awards в Голливуде в номинации "Лучшая сцена боя" за фильм "King's Man", танцовщик и каскадер Лаша Мдзинарашвили вернулся в Грузию.Члены Государственного ансамбля песни и танца Грузии "Рустави", а также болельщики и друзья торжественно встретили Мдзинарашвили в аэропорту, спев и станцевав ему.Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца.По словам Лаши Мдзинарашвили, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.Все элементы боя в сцене выполнялись им и cолистом Национального балета Грузии "Сухишвили" Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша, по собственному признанию, получил травму шейных позвонков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, культура, новости, клаудия шиффер, григорий распутин, голливуд, тбилиси, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
"Мы написали историю": получивший премию в Голливуде каскадер вернулся в Грузию
В аэропорту Лашу встретили его коллеги – члены ансамбля "Рустави", а также болельщики и друзья артиста
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Лауреат престижной премии Taurus World Stunt Awards в Голливуде в номинации "Лучшая сцена боя" за фильм "King's Man", танцовщик и каскадер Лаша Мдзинарашвили вернулся в Грузию.
Члены Государственного ансамбля песни и танца Грузии "Рустави", а также болельщики и друзья торжественно встретили Мдзинарашвили в аэропорту, спев и станцевав ему.
"Мы написали историю. Это большое счастье. В ближайшем будущем мне придется вернуться обратно, чтобы сделать новые шаги для будущего. Это касается не только меня, но и нашей страны", – сказал он в эфире телеканала "Имеди".
Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.
Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца.
По словам Лаши Мдзинарашвили, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.
Все элементы боя в сцене выполнялись им и cолистом Национального балета Грузии "Сухишвили" Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша, по собственному признанию, получил травму шейных позвонков.