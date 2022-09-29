https://sputnik-georgia.ru/20220929/neskolko-uchastkov-dorogi-cherez-rikotskiy-pereval-budut-otkryty-k-kontsu-2022-goda-270886680.html

Несколько участков дороги через Рикотский перевал будут открыты к концу 2022 года

Несколько участков дороги через Рикотский перевал будут открыты к концу 2022 года

Ведутся работы на 90 мостах, из которых уже построено 40, а на шести завершенных мостах автотранспорт уже передвигается 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T20:41+0400

2022-09-29T20:41+0400

2022-09-29T20:41+0400

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строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на определенных участках дороги через Рикотский перевал, связывающий западную и восточную части Грузии, откроется к концу текущего года, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.Дорога через Рикоти является ключевой — она соединяет восточную и западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.В настоящее время ведутся строительные работы на всех тоннелях. По информации ведомства, уже пробиты 34 тоннеля, из них три введены в эксплуатацию.Параллельно ведутся работы на 90 мостах, из которых уже построено 40, а на шести завершенных мостах автотранспорт уже передвигается.Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви — 11,6 км, Хеви-Убиса — 12,2 км, Убиса-Шорапани — 13 км и Шорапани-Аргвета — 14,7 км.В настоящее время на строительстве дороги через Рикотский перевал занято более четырех тысяч человек, и примерно 68% из них граждане Грузии.Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена, на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.В рамках проекта будет создано пространство, где население близлежащих сел сможет продавать свою продукцию в условиях надлежащей инфраструктуры. В частности, торговые площади будут организованы в следующих локациях: Сурами, Шроша и Зестафони.Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари и будет постепенно завершено к концу 2023 года. Отдельные участки планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги