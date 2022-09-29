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Оператор "Турецкого потока" лишен экспортной лицензии из-за санкций ЕС

Оператор "Турецкого потока" лишен экспортной лицензии из-за санкций ЕС

Введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа, заявил оператор 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T23:01+0400

2022-09-29T23:01+0400

2022-09-29T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока", но не ограничивают продолжение транспортировки газа, заявил оператор газопровода South Stream Transport B.V."Газпром" поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали - 31,5 миллиарда кубометров газа в год.Компания отмечает, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России.В то же время, в компании добавили, что "введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V.".В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркивает оператор.

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