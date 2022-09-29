https://sputnik-georgia.ru/20220929/pochti-kak-kipiani-villi-sanol-blizok-k-pokazatelyam-svoego-imenitogo-predshestvennika-270853312.html
Почти как Кипиани: Вилли Саньоль близок к показателям своего именитого предшественника
Почти как Кипиани: Вилли Саньоль близок к показателям своего именитого предшественника
В Transfermarkt подсчитали PPG – это среднее количество очков, которое тренер набирает в группе, сезоне или карьере 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T07:31+0400
2022-09-29T07:31+0400
2022-09-29T07:31+0400
давид кипиани
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вилли саньоль
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль приблизился к показателям знаменитого грузинского нападающего и тренера Давида Кипиани, сообщает немецкое спортивное издание Transfermarkt.В Transfermarkt подсчитали PPG (среднее количество очков, которое тренер набирает в группе, сезоне или карьере) Саньоля в качестве тренера сборной Грузии. Он набрал 1, 65 балла и отстает от Давида Кипиани на 21 сотую – 1, 86 балла.Сборная Грузии во второй раз выиграла группу Лиги наций – сделать это смогла команда под руководством Вилли Саньоля, возглавляющего "Крусейдерс" на протяжении 20 матчей. Французский специалист выиграл десять матчей, три сыграл вничью и семь проиграл, разница мячей – 27:23.PPG рассчитывается путем деления общего количества очков на количество сыгранных матчей.Рейтинг тренеров сборной Грузии с самым высоким PPG:Под руководством Вилли Саньоля сборная Грузии провела 20 матчей, из них выиграно 10, семь ничьих и три поражения. Впереди у команды полуфинал Лиги наций УЕФА и отборочный турнир ЧЕ-2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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давид кипиани, грузия, спорт, новости, вилли саньоль
давид кипиани, грузия, спорт, новости, вилли саньоль
Почти как Кипиани: Вилли Саньоль близок к показателям своего именитого предшественника
В Transfermarkt подсчитали PPG – это среднее количество очков, которое тренер набирает в группе, сезоне или карьере
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Французский наставник сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль приблизился к показателям знаменитого грузинского нападающего и тренера Давида Кипиани, сообщает немецкое спортивное издание Transfermarkt
.
В Transfermarkt подсчитали PPG (среднее количество очков, которое тренер набирает в группе, сезоне или карьере) Саньоля в качестве тренера сборной Грузии. Он набрал 1, 65 балла и отстает от Давида Кипиани на 21 сотую – 1, 86 балла.
Сборная Грузии во второй раз выиграла группу Лиги наций – сделать это смогла команда под руководством Вилли Саньоля, возглавляющего "Крусейдерс" на протяжении 20 матчей. Французский специалист выиграл десять матчей, три сыграл вничью и семь проиграл, разница мячей – 27:23.
PPG рассчитывается путем деления общего количества очков на количество сыгранных матчей.
Рейтинг тренеров сборной Грузии с самым высоким PPG:
Давид Кипиани – 1,86 балла
Вилли Саньоль – 1,65 балла
Владимир Гуцаев – 1,5 балла
Гига Норакидзе – 1,50 балла.
Под руководством Вилли Саньоля сборная Грузии провела 20 матчей, из них выиграно 10, семь ничьих и три поражения. Впереди у команды полуфинал Лиги наций УЕФА и отборочный турнир ЧЕ-2024.