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Президент Грузии наградила певицу Натию Тодуа орденом чести
Президент Грузии наградила певицу Натию Тодуа орденом чести
Тодуа прославилась после победы в немецком аналоге популярного вокального шоу "Голос" 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T14:21+0400
2022-09-29T14:21+0400
2022-09-29T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденом чести певицу Натию Тодуа за вклад в развитие грузинского музыкального искусства, его популяризацию за рубежом и успешную творческую деятельность, сообщается на сайте администрации президента.Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани, на мероприятии, посвященном дню падения Сухуми.23-летняя певица Натия Тодуа из Грузии прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany. Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии.Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, в 20 километрах к северу от Карлсруэ.Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015-м – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, натия тодуа, сухуми, абхазия, тбилиси, саломе зурабишвили
грузия, новости, культура, натия тодуа, сухуми, абхазия, тбилиси, саломе зурабишвили
Президент Грузии наградила певицу Натию Тодуа орденом чести
Тодуа прославилась после победы в немецком аналоге популярного вокального шоу "Голос"
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденом чести певицу Натию Тодуа за вклад в развитие грузинского музыкального искусства, его популяризацию за рубежом и успешную творческую деятельность, сообщается на сайте администрации президента.
Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани, на мероприятии, посвященном дню падения Сухуми.
"Молодежи и всем мы должны показать, в чем перспектива и какая она, объединенная Грузия, о которой мы мечтаем... Необходимо больше культуры, поскольку культура нас объединяет", – заявила Зурабишвили.
23-летняя певица Натия Тодуа из Грузии прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany. Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии.
Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.
Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, в 20 километрах к северу от Карлсруэ.
Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015-м – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница.