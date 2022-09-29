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Президент Грузии затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси
Президент Грузии затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси
Глава Беларуси посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T12:21+0400
2022-09-29T12:21+0400
2022-09-29T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "неприемлемым и возмутительным" визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию и заявила, что рада тому, что затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси.Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.По словам президента, в мире происходят такие события, которые раньше люди не могли себе представить."Однако нам должно хватить смелости, чтобы увидеть мир, который меняется. Одно поколение уже ушло и пришло новое поколение, мы должны показать молодежи и всем, какова перспектива объединенной Грузии, о которой мы мечтаем", – отметила президент.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , александр лукашенко, владимир путин, абхазия, беларусь
Президент Грузии затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси
12:21 29.09.2022 (обновлено: 12:39 29.09.2022)
Глава Беларуси посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "неприемлемым и возмутительным" визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию и заявила, что рада тому, что затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси.
Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.
"Это очень циничный подход, когда президент Беларуси приехал в Абхазию с нарушением закона об оккупации, всех международных правил и принципов, а также с нарушением якобы дружественных отношений. Я очень рада, что до этого времени затянула этот вопрос и не подписала назначение нового посла в Беларуси. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы и мы должны требовать этого от всех", – заявила Зурабишвили.
По словам президента, в мире происходят такие события, которые раньше люди не могли себе представить.
"Однако нам должно хватить смелости, чтобы увидеть мир, который меняется. Одно поколение уже ушло и пришло новое поколение, мы должны показать молодежи и всем, какова перспектива объединенной Грузии, о которой мы мечтаем", – отметила президент.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.