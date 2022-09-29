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Президент Грузии затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси

Президент Грузии затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси

Глава Беларуси посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T12:21+0400

2022-09-29T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "неприемлемым и возмутительным" визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию и заявила, что рада тому, что затянула подписание документа о назначении нового посла в Беларуси.Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.По словам президента, в мире происходят такие события, которые раньше люди не могли себе представить."Однако нам должно хватить смелости, чтобы увидеть мир, который меняется. Одно поколение уже ушло и пришло новое поколение, мы должны показать молодежи и всем, какова перспектива объединенной Грузии, о которой мы мечтаем", – отметила президент.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , александр лукашенко, владимир путин, абхазия, беларусь