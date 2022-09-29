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https://sputnik-georgia.ru/20220929/putin-i-lukashenko-ne-obsuzhdali-priznanie-minskom-abkhazii---peskov-270882130.html
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии - Песков
Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии - Песков
В Кремле ожидают, что в Беларуси "самостоятельно и своевременно" примут соответствующее решение 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.Он отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, политика, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, абхазия, сочи, крым
новости, политика, россия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, абхазия, сочи, крым

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии - Песков

17:18 29.09.2022 (обновлено: 17:34 29.09.2022)
© photo: Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
© photo: Sputnik / Сергей Гунеев
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В Кремле ожидают, что в Беларуси "самостоятельно и своевременно" примут соответствующее решение
ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.
"Это абсолютно внутреннее дело, суверенное право Белоруссии, и мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно, и для них своевременно, примут соответствующее решение", - добавил Песков.
Он отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.
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