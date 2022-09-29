https://sputnik-georgia.ru/20220929/putin-i-lukashenko-ne-obsuzhdali-priznanie-minskom-abkhazii---peskov-270882130.html

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии - Песков

Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии - Песков

В Кремле ожидают, что в Беларуси "самостоятельно и своевременно" примут соответствующее решение 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T17:18+0400

2022-09-29T17:18+0400

2022-09-29T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко не обсуждали в Сочи признание Минском Абхазии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Накануне посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным – стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.Он отметил, что о признании Крыма в этом контексте речи тоже не шло.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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