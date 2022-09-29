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Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом
Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом
Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сказал Путин 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T23:51+0400
2022-09-29T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.Со своей стороны Эрдоган Путина попросил его дать шанс переговорам с Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.По словам Эрдогана, Анкара готова взять на себя посредническую миссию.Путин и Эрдоган встретились в Самарканде &gt;&gt;"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Стороны также затронули тему реализации "продуктовой сделки". Эрдоган в этом контексте заявил, что ее продление будет "в общих интересах".
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в мире, россия, турция, владимир путин, новости, реджеп тайип эрдоган, северный поток-2, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, турция, владимир путин, новости, реджеп тайип эрдоган, северный поток-2, обострение ситуации вокруг украины 2022

Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом

23:51 29.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин ведет телефонный разговор
Президент РФ В. Путин ведет телефонный разговор - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
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Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сказал Путин
ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".
"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.
Со своей стороны Эрдоган Путина попросил его дать шанс переговорам с Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, Анкара готова взять на себя посредническую миссию.
Путин и Эрдоган встретились в Самарканде >>
"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Стороны также затронули тему реализации "продуктовой сделки". Эрдоган в этом контексте заявил, что ее продление будет "в общих интересах".
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