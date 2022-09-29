https://sputnik-georgia.ru/20220929/putin-v-besede-s-erdoganom-nazval-chp-na-severnom-potoke-teraktom-270891890.html

Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом

Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом

Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сказал Путин 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T23:51+0400

2022-09-29T23:51+0400

2022-09-29T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.Со своей стороны Эрдоган Путина попросил его дать шанс переговорам с Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.По словам Эрдогана, Анкара готова взять на себя посредническую миссию.Путин и Эрдоган встретились в Самарканде >>"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Стороны также затронули тему реализации "продуктовой сделки". Эрдоган в этом контексте заявил, что ее продление будет "в общих интересах".

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в мире, россия, турция, владимир путин, новости, реджеп тайип эрдоган, северный поток-2, обострение ситуации вокруг украины 2022