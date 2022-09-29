https://sputnik-georgia.ru/20220929/putin-v-besede-s-erdoganom-nazval-chp-na-severnom-potoke-teraktom-270891890.html
Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом
Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом
Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сказал Путин 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T23:51+0400
2022-09-29T23:51+0400
2022-09-29T23:51+0400
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северный поток-2
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ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.Со своей стороны Эрдоган Путина попросил его дать шанс переговорам с Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.По словам Эрдогана, Анкара готова взять на себя посредническую миссию.Путин и Эрдоган встретились в Самарканде >>"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Стороны также затронули тему реализации "продуктовой сделки". Эрдоган в этом контексте заявил, что ее продление будет "в общих интересах".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, турция, владимир путин, новости, реджеп тайип эрдоган, северный поток-2, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, турция, владимир путин, новости, реджеп тайип эрдоган, северный поток-2, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин в беседе с Эрдоганом назвал ЧП на "Северном потоке" терактом
Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН, сказал Путин
ТБИЛИСИ, 29 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин дал в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов "Северный поток", сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока - 2" произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".
"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути – акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.
Со своей стороны Эрдоган Путина попросил его дать шанс переговорам с Киевом. Об этом сообщило агентство РИА Новости
со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.
По словам Эрдогана, Анкара готова взять на себя посредническую миссию.
"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Стороны также затронули тему реализации "продуктовой сделки". Эрдоган в этом контексте заявил, что ее продление будет "в общих интересах".