https://sputnik-georgia.ru/20220929/semero-gruzinskikh-futbolistov-voshli-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-ligi-natsiy-po-versii-whoscored-270861996.html

Семеро грузинских футболистов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии WhoScored

Семеро грузинских футболистов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии WhoScored

Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С 29.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Футбольный интернет-портал WhoScored включил семерых игроков сборной Грузии в символическую сборную Лиги С4 Лиги наций УЕФА.Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С. Теперь сборная сыграет с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций в марте 2024 года. Полуфинальная игра пройдет в Тбилиси.Из 11 игроков основного состава семеро футболистов сборной Грузии, по два игрока из сборных Северной Македонии и Болгарии. Whoscored сгруппировал состав на основе среднего рейтинга матчей шести туров и расставил команду по схеме 4-4-2 (четыре защитника, четыре полузащитника, двое нападающих).Символическая сборная Лиги С4:Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия заработал средний рейтинг 8,2 в последних шести матчах Лиги наций и является лучшим игроком Лиги С. Напомним, 21-летний футболист также стал лучшим бомбардиром с пятью голами.WhoScored.com состоит из футбольных аналитиков и специально подготовленных программных разработчиков. Офис портала находится в центре Лондона. Портал представляет рейтинги и статистику отдельных футболистов, клубов, сборных, оперативно освещает национальные чемпионаты – более 500 турниров, 15 тысяч команд и 250 тысяч игроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, гурам кашия, тбилиси, уефа