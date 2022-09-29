https://sputnik-georgia.ru/20220929/semero-gruzinskikh-futbolistov-voshli-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-ligi-natsiy-po-versii-whoscored-270861996.html
Семеро грузинских футболистов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии WhoScored
Семеро грузинских футболистов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии WhoScored
Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T10:31+0400
2022-09-29T10:31+0400
2022-09-29T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Футбольный интернет-портал WhoScored включил семерых игроков сборной Грузии в символическую сборную Лиги С4 Лиги наций УЕФА.Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С. Теперь сборная сыграет с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций в марте 2024 года. Полуфинальная игра пройдет в Тбилиси.Из 11 игроков основного состава семеро футболистов сборной Грузии, по два игрока из сборных Северной Македонии и Болгарии. Whoscored сгруппировал состав на основе среднего рейтинга матчей шести туров и расставил команду по схеме 4-4-2 (четыре защитника, четыре полузащитника, двое нападающих).Символическая сборная Лиги С4:Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия заработал средний рейтинг 8,2 в последних шести матчах Лиги наций и является лучшим игроком Лиги С. Напомним, 21-летний футболист также стал лучшим бомбардиром с пятью голами.WhoScored.com состоит из футбольных аналитиков и специально подготовленных программных разработчиков. Офис портала находится в центре Лондона. Портал представляет рейтинги и статистику отдельных футболистов, клубов, сборных, оперативно освещает национальные чемпионаты – более 500 турниров, 15 тысяч команд и 250 тысяч игроков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, гурам кашия, тбилиси, уефа
Семеро грузинских футболистов вошли в символическую сборную Лиги наций по версии WhoScored
10:31 29.09.2022 (обновлено: 10:38 29.09.2022)
Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Футбольный интернет-портал WhoScored включил семерых игроков сборной Грузии в символическую сборную Лиги С4 Лиги наций УЕФА.
Сборная Грузии по футболу набрала 16 очков в Лиге С4 отборочного этапа Лиги наций УЕФА и стала безоговорочным лидером Лиги С. Теперь сборная сыграет с командой Казахстана в полуфинале Лиги наций в марте 2024 года. Полуфинальная игра пройдет в Тбилиси.
Из 11 игроков основного состава семеро футболистов сборной Грузии, по два игрока из сборных Северной Македонии и Болгарии. Whoscored сгруппировал состав на основе среднего рейтинга матчей шести туров и расставил команду по схеме 4-4-2 (четыре защитника, четыре полузащитника, двое нападающих).
Символическая сборная Лиги С4:
Вратарь: Георгий Мамардашвили (7,2 – Грузия).
Защитники: Саба Лобжанидзе (7,1 – Грузия), Гурам Кашия (7,1 – Грузия), Саба Квирквелия (7,2 – Грузия), Антон Неделяков (6,9 – Болгария).
Полузащитники: Кирилл Десподов (7,0 – Болгария), Хвича Кварацхелия (8,2 – Грузия), Энис Барди (7,2 – Северная Македония), Георгий Цитаишвили (7,2 – Грузия).
Нападающие: Буду Зивзивадзе (7,3 – Грузия), Дарко Чурлинов (7,1 – Северная Македония).
Атакующий полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия заработал средний рейтинг 8,2 в последних шести матчах Лиги наций и является лучшим игроком Лиги С. Напомним, 21-летний футболист также стал лучшим бомбардиром с пятью голами.
WhoScored.com состоит из футбольных аналитиков и специально подготовленных программных разработчиков. Офис портала находится в центре Лондона.
Портал представляет рейтинги и статистику отдельных футболистов, клубов, сборных, оперативно освещает национальные чемпионаты – более 500 турниров, 15 тысяч команд и 250 тысяч игроков.