Том Хэнкс написал свой первый роман: он выйдет в 2023 году

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Известный американский киноактер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс написал свой первый роман – книга выйдет 9 мая 2023 года, пишет People.В романе "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках – в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время."Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", – рассказал Хэнкс.Звезда фильмов "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана" и "Зеленая миля" в мире литературы не новичок. Хэнкс уже пробовал свои силы в писательстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр", куда вошли 17 произведений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

