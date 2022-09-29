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Том Хэнкс написал свой первый роман: он выйдет в 2023 году
Том Хэнкс написал свой первый роман: он выйдет в 2023 году
Звезда "Форреста Гампа" в мире литературы не новичок. Хэнкс уже пробовал свои силы в писательстве 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T14:42+0400
2022-09-29T14:42+0400
2022-09-29T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Известный американский киноактер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс написал свой первый роман – книга выйдет 9 мая 2023 года, пишет People.В романе "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках – в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время."Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", – рассказал Хэнкс.Звезда фильмов "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана" и "Зеленая миля" в мире литературы не новичок. Хэнкс уже пробовал свои силы в писательстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр", куда вошли 17 произведений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шоу-бизнес, в мире, новости, мировая культура
шоу-бизнес, в мире, новости, мировая культура
Том Хэнкс написал свой первый роман: он выйдет в 2023 году
Звезда "Форреста Гампа" в мире литературы не новичок. Хэнкс уже пробовал свои силы в писательстве
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Известный американский киноактер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс написал свой первый роман – книга выйдет 9 мая 2023 года, пишет
People.
В романе "The making of another major motion picture masterpiece" ("Создавая очередной крупный киношедевр") описывается жизнь персонажей в США в нескольких временных отрезках – в послевоенном 1947 году, 1970-й и в настоящее время.
"Каждый герой этой книги делает что-то, что произошло со мной, когда занимался производством фильмов, а также когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок", – рассказал Хэнкс.
Звезда фильмов "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана" и "Зеленая миля" в мире литературы не новичок. Хэнкс уже пробовал свои силы в писательстве: в 2017 году вышел сборник его рассказов "Уникальный экземпляр", куда вошли 17 произведений.