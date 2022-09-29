https://sputnik-georgia.ru/20220929/travma-vratarya-sbornoy-gruzii-georgiy-loriya-okazalas-nesereznoy-270885212.html

Травма вратаря сборной Грузии Георгий Лория оказалась несерьезной

Травма вратаря сборной Грузии Георгий Лория оказалась несерьезной

Вратарю провели МРТ для уточнения диагноза, и никаких серьезных повреждений выявлено не было 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T19:06+0400

2022-09-29T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и кипрского "Анартосиса" Георгий Лория, который получил травму колена в выездном матче Лиги наций УЕФА против Гибралтара, сможет в ближайшее время снова выйти на поле, сообщают кипрские СМИ.По информации спортивных изданий, вратарю провели МРТ для уточнения диагноза и никаких серьёзных повреждений выявлено не было.36-летний грузинский вратарь играет за "Анартосис" с 2019 года, когда клуб возглавлял его соотечественник Темур Кецбая. За сборную Грузии дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, спорт, георгий лория, футбол, кипр