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Травма вратаря сборной Грузии Георгий Лория оказалась несерьезной
Травма вратаря сборной Грузии Георгий Лория оказалась несерьезной
Вратарю провели МРТ для уточнения диагноза, и никаких серьезных повреждений выявлено не было 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T19:06+0400
2022-09-29T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и кипрского "Анартосиса" Георгий Лория, который получил травму колена в выездном матче Лиги наций УЕФА против Гибралтара, сможет в ближайшее время снова выйти на поле, сообщают кипрские СМИ.По информации спортивных изданий, вратарю провели МРТ для уточнения диагноза и никаких серьёзных повреждений выявлено не было.36-летний грузинский вратарь играет за "Анартосис" с 2019 года, когда клуб возглавлял его соотечественник Темур Кецбая. За сборную Грузии дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, георгий лория, футбол, кипр
Травма вратаря сборной Грузии Георгий Лория оказалась несерьезной
19:06 29.09.2022 (обновлено: 19:27 29.09.2022)
Вратарю провели МРТ для уточнения диагноза, и никаких серьезных повреждений выявлено не было
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Вратарь сборной Грузии и кипрского "Анартосиса" Георгий Лория, который получил травму колена в выездном матче Лиги наций УЕФА против Гибралтара, сможет в ближайшее время снова выйти на поле, сообщают кипрские СМИ.
По информации спортивных изданий, вратарю провели МРТ для уточнения диагноза и никаких серьёзных повреждений выявлено не было.
"В матче между Грузией и Гибралтаром Лория покинул поле из-за травмы, отыграв первые 45 минут. Перед субботним матчем его осмотрит техническая и медицинская бригада команды. Впрочем, ничего серьезного у Лория нет, и участие его в игре связано с вопросом готовности", — пишет кипрское издание.
36-летний грузинский вратарь играет за "Анартосис" с 2019 года, когда клуб возглавлял его соотечественник Темур Кецбая. За сборную Грузии дебютировал 27 мая 2008 года в товарищеском матче против сборной Эстонии (1:1).