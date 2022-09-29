https://sputnik-georgia.ru/20220929/u-evropy-vse-plokho-i-esche-khuzhe-komu-nuzhna-diversiya-na-severnykh-potokakh-270855099.html

У Европы все плохо и еще хуже: кому нужна диверсия на "Северных потоках"?

У Европы все плохо и еще хуже: кому нужна диверсия на "Северных потоках"?

В итоге оказалось, что главное для высокотехнологичной и прогрессивной Европы XXI века – какой будет погода поздней осенью и зимой 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T09:36+0400

2022-09-29T09:36+0400

2022-09-29T09:36+0400

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Хроника событий, развернувшихся на дне южной части Балтийского моря, получилась весьма динамичной, пишет колумнист Sputnik Литва Борис Марцинкевич. Пожалуй, на сегодняшний момент самым надежным первоисточником является SNSN, Шведская национальная сейсмическая сеть, наблюдающая за сейсмической активностью в этом регионе уже несколько десятков лет.Директор SNSN Бьорн Лунд сделал следующее заявление: "Наши станции, расположенные на территории Швеции и Дании, зафиксировали подводный взрыв магнитудой 2,3, что сравнимо с ощутимым землетрясением в 2:03 по шведскому времени (1:03 по московскому времени) в ночь с воскресенья, 25 сентября, на понедельник, 26 сентября 2022 года. Второй взрыв такой же магнитуды был зафиксирован в 19:04 по шведскому времени (18:04 по московскому) в том же районе. На данных измерительных станций четко видно, как волны отталкиваются от дна и движутся на поверхность. Нет сомнений, что это был взрыв".Хронология событийСообщения компаний, осуществляющих оперативное управление магистральными газопроводами, последовали чуть позже. "ЧП на нитке А газопровода "Северный поток - 2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока - 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А" — таким было краткое содержание сообщения Nord Stream 2 AG. Чуть позже появились скупые строки и от Nord Stream AG: “Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока - 1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются".Но того, что сообщила SNSN ранее, оказалось вполне достаточно, чтобы получить заключение от специалистов совсем другого профиля: военные саперы рассчитали, что речь идет о двух взрывах мощностью, эквивалентной как минимум ста килограммам тротила. О том, что механические повреждения весьма значительны, наглядно свидетельствуют аэроснимки района, где произошла диверсия: метан поднимается на поверхность, образуя круги диаметром до тысячи метров. Это — выход технического газа, которым заполнены все нитки обоих газопроводов, по которым, как известно, поставки в последнее время не осуществлялись.То, что речь идет именно о диверсии, причем при участии государства, тоже можно считать доказанным: глубины моря в этом районе составляют более 60 метров, что исключает возможность "работы любителей". Выход газа будет продолжаться и дальше, но недолго — до того момента, пока не уравняется давление морской воды и газа внутри трубопроводов. Район оцеплен, зона изоляции — пять километров, представители правительства Дании заявили, что в ближайшее время начнется полномасштабное расследование, новых сообщений на сайтах Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока не появлялось.Ремонт на дне морскомРазумеется, до появления официальных сообщений заниматься гаданием насчет того, будет ли вестись ремонт полученных повреждений, сколько он будет вестись, — занятие неблагодарное. Трубы морских газопроводов изготавливают с учетом, что эффект всплытия не должен появиться ни при каких обстоятельствах, то есть вариант "приподнять — сварить — опустить на место" исключен полностью.Каким образом можно вести ремонтные работы на морском дне? Теоретически: собрать на дне оборудование, которое позволит создать "воздушный колокол", за счет давления удалить воду, что даст возможность вести сварные работы. Однако на Балтике октябрь, погодные условия не благоприятствуют работе кораблей обеспечения, подобного оборудования на складе никто не держит, поскольку речь о беспрецедентном случае. Потому уже сейчас очевидно, что теоретически возможные ремонтные работы займут не менее нескольких месяцев, что гарантирует отсутствие поставок по обоим "Северным потокам" как минимум на протяжении предстоящего отопительного сезона, до начала которого остается чуть более двух недель.Реакция ЕвросоюзаРеакции со стороны заинтересованных сторон можно охарактеризовать словом "сдержанные". "Газпрому", который является единственным владельцем Nord Stream 2 AG и контрольного пакета акций Nord Stream AG, спешить с заявлениями никакого резона нет — важнее найти решение, которое позволит оценить полученные повреждения, для чего потребуется согласовывать любые действия с властями Дании, в исключительной экономической зоне которой и произошли события.Ряд европейских политиков дежурно отметился заявлениями о том, что все произошедшее — "дело рук коварной России", но на эти заявления вообще нет смысла обращать внимания, поскольку у этих деятелей Россия виновата во всем, включая проблемы с гнездованием пингвинов в Антарктиде. Более серьезные европейские политики стараются давать минимум комментариев. И это тоже вполне объяснимо: обстановка на энергетическом рынке Европы и без того крайне напряженная, любая алармистская новость сейчас практически автоматически приводит к резкому росту уровня цен на спотовых площадках."Американская" версияВ СМИ уже прозвучала версия, что главным бенефициаром происшедшего являются Штаты.Государственный секретарь США Энтони Блинкен тоже был краток: "Есть первоначальные сообщения, указывающие на то, что это может быть результатом нападения или какого-нибудь саботажа, но мы еще не подтвердили это. Такие действия не отвечают чьим-либо интересам".Скромно, но что может стоять за этими словами? Да, есть вполне устоявшееся мнение: чем меньше на европейском рынке российского трубопроводного газа — тем больше на этом рынке станет американского СПГ, потому и гадать нечего, все организовано американцами. Вот только статистика показывает, что в течение ближайшего года американские производители СПГ просто не имеют возможности наращивать объемы поставок в Европу, а продолжающийся ремонт Freeport LNG привел к тому, что в третьем квартале объемы американских поставок не растут, а снижаются. И как раз это оказалось выгодно американской экономике: в связи со снижением объемов экспорта на внутреннем рынке США стоимость природного газа снизилась с 310 до 240 долларов за тысячу кубометров.При этом в течение последних недель прозвучали заявления сразу нескольких крупных европейских компаний реального сектора экономики о том, что они приступают к рассмотрению вариантов перемещения своих производственных мощностей в США. Причина — значительно более низкие тарифы на природный газ и на электроэнергию, отсутствие реальных перспектив на то, что в Европе цены начнут движение вниз в обозримом будущем.Так что, если говорить о выгоде, которую могут получить США как государство, то, на мой взгляд, она будет получена при соблюдении весьма хрупкого баланса: поставлять в Европу СПГ столько, чтобы цены на газ в самих США росли минимально или стояли на месте. Только этот баланс будет тем стимулом, который заставит европейскую промышленность активнее передислоцироваться в Штаты, что вполне может стать отличной возможностью покончить со всеми нарастающими признаками рецессии и прочих кризисных явлений в этой стране.Требовалось ли для соблюдения этого баланса физически уничтожать возможности поставки российского газа по "Северным потокам"? Мне кажется, нет — европейские политики вполне успешно справлялись с ограничениями этих поставок и без такого грубого вмешательства."Украинская" версияСледующая версия, которая активно обсуждается: в произошедшем больше всех заинтересована Украина и те, кто поддерживает киевский режим.Маршрутов, по которым Россия все еще поставляет газ в Европу, остается всего три: "Голубой поток" и "Турецкий поток", а также газотранспортная система Украины. Мощности трубопроводов, идущих в Турцию, относительно невелики: 17 миллиардов и 33 миллиарда кубометров в год соответственно, нарастить их невозможно.ГТС Украины к концу советского периода была способна обеспечить транзит в 140 миллиардов кубометров, то есть вот тут возможности увеличивать объемы весьма масштабны. Чтобы реализовать их, требуется "совсем немного" — начало мирных переговоров между Киевом и Москвой, которые должны привести к нормализации обстановки не только в зоне СВО, но и на всей территории бывшей Украинской ССР. Теоретически возможно и такое развитие событий, но с учетом результатов завершившихся в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях референдумов — только теоретически.Нам остается следить за развитием событий, которые очень сильно зависят от главного для Европы XXI века — какой будет погода поздней осенью и зимой. Будет зима ранней или поздней, будет зима теплой или холодной, снежной или нет, как сложится роза ветров и так далее.Но это — проблемы части света, которая долгое время считалась самой экономически развитой на планете, а вот то, чем предстоит заниматься России, не изменилось. Наращивать потребление и переработку природного газа в РФ, завершать программу газификации нашей территории, прикладывать максимум усилий для реализации имеющихся у нас СПГ-проектов, разрабатывать новые, реализовать договор с Китаем о поставках газа по сахалинскому маршруту и многое другое. Это, конечно, не отменяет интереса к тому, как будут развиваться предстоящие работы в Балтийском море, — будем ждать сообщений от "Газпрома", которые наверняка помогут разобраться с ответом на старинный вопрос "Кому выгодно?".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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