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"У Хвичи нет потолка" – тренер "Рубина" рассказал о возможностях Кварацхелия
"У Хвичи нет потолка" – тренер "Рубина" рассказал о возможностях Кварацхелия
Кварацхелия перешел в казанский "Рубин", когда ему едва исполнилось 18 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T12:41+0400
2022-09-29T12:41+0400
2022-09-29T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий дал интервью популярному итальянскому инсайдеру Фабрицио Романо, в котором оценил игру атакующего полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия.Хвича Кварацхелия перешел в казанский "Рубин", когда ему едва исполнилось 18 – в июле 2019 года. Контракт с гранатовыми был подписан на пять лет, но после событий на Украине Кварацхелия весной 2022 года перешел в батумское "Динамо", а оттуда в июне уже отправился в "Наполи".По словам тренера "Рубина", Кварацхелия может играть в любом из ведущих национальных чемпионатов Европы и всюду будет хорош."Если мы говорим о лиге – да, он может играть где угодно. Я думаю, что серия А – одна из лучших лиг в мире на данный момент. А "Наполи", который обыграл "Ливерпуль", входит в десятку лучших клубов в мире. Я говорил с Кварой после того матча с "Ливерпулем". Он пока не осознал, что это все происходит в реальной жизни", – сказал Слуцкий.По словам наставника гранатовых, он переписывается или созванивается с Хвичей после каждого важного матча. Они вместе оценивают игру, ошибки."Сегодня почти каждое решение, которое он принимает, – верное. Теперь он игрок совершенно другого уровня. Мы разговариваем с ним после каждого матча – либо переписываемся, либо созваниваемся – и стараемся анализировать его игру", – сказал Слуцкий.Тренер "Рубина" вспомнил и о том, что в первый год своего перехода в "Рубин" Кварацхелия был еще совсем ребенком. Не умел уходить от защитников, часто плакал, еcли против него играли грубо. Для Кварацхелия футбол был "Диснейлендом", считает Слуцкий."Сперва Кварацхелия же вообще не мог выдержать боль. Никакую. Любой контакт – слезы. Кроме того, он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в дриблинг в любых ситуациях, неважно, проходил одного соперника или десятерых", – сказал Слуцкий.Как отметил Слуцкий, уже на первой же тренировке он понял, что к нему в руки попал бриллиант: " Я осознал это буквально через пять минут".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, хвича кварацхелия, украина, европа
"У Хвичи нет потолка" – тренер "Рубина" рассказал о возможностях Кварацхелия
12:41 29.09.2022 (обновлено: 12:49 29.09.2022)
Кварацхелия перешел в казанский "Рубин", когда ему едва исполнилось 18
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik.
Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий дал интервью
популярному итальянскому инсайдеру Фабрицио Романо, в котором оценил игру атакующего полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия перешел в казанский "Рубин", когда ему едва исполнилось 18 – в июле 2019 года. Контракт с гранатовыми был подписан на пять лет, но после событий на Украине Кварацхелия весной 2022 года перешел в батумское "Динамо", а оттуда в июне уже отправился в "Наполи".
"Я говорил в начале нашего разговора, что у него просто нет потолка. Он может использовать дриблинг в обоих направлениях – и с левой ноги, и с правой. Это очень важно. Хвича довольно хорош в физическом плане", – заявил Слуцкий.
По словам тренера "Рубина", Кварацхелия может играть в любом из ведущих национальных чемпионатов Европы и всюду будет хорош.
"Если мы говорим о лиге – да, он может играть где угодно. Я думаю, что серия А – одна из лучших лиг в мире на данный момент. А "Наполи", который обыграл "Ливерпуль", входит в десятку лучших клубов в мире. Я говорил с Кварой после того матча с "Ливерпулем". Он пока не осознал, что это все происходит в реальной жизни", – сказал Слуцкий.
По словам наставника гранатовых, он переписывается или созванивается с Хвичей после каждого важного матча. Они вместе оценивают игру, ошибки.
"Сегодня почти каждое решение, которое он принимает, – верное. Теперь он игрок совершенно другого уровня. Мы разговариваем с ним после каждого матча – либо переписываемся, либо созваниваемся – и стараемся анализировать его игру", – сказал Слуцкий.
Тренер "Рубина" вспомнил и о том, что в первый год своего перехода в "Рубин" Кварацхелия был еще совсем ребенком. Не умел уходить от защитников, часто плакал, еcли против него играли грубо. Для Кварацхелия футбол был "Диснейлендом", считает Слуцкий.
"Сперва Кварацхелия же вообще не мог выдержать боль. Никакую. Любой контакт – слезы. Кроме того, он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в дриблинг в любых ситуациях, неважно, проходил одного соперника или десятерых", – сказал Слуцкий.
Как отметил Слуцкий, уже на первой же тренировке он понял, что к нему в руки попал бриллиант: " Я осознал это буквально через пять минут".