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https://sputnik-georgia.ru/20220929/umer-amerikanskiy-reper-coolio-270860388.html
Умер американский рэпер Coolio
Умер американский рэпер Coolio
По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала остановка сердца 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T08:15+0400
2022-09-29T09:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви-младший, больше известный как Coolio, скончался на 60-м году жизни, сообщает портал TMZ.Бешеную известность Coolio принесла записанная в дуэте с рэпером L.V. песня Gangsta’s Paradise. Сингл долго занимал первые места в чартах множества стран, включая США, Великобританию и Германию. За этот трек артист получил премию "Грэмми" и две награды MTV Video Music Award.Причиной смерти музыканта, согласно предварительным данным, стала остановка сердца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шоу-бизнес, новости, в мире
шоу-бизнес, новости, в мире

Умер американский рэпер Coolio

08:15 29.09.2022 (обновлено: 09:07 29.09.2022)
© Frans SchellekensCoolio
Coolio - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2022
© Frans Schellekens
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По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала остановка сердца
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви-младший, больше известный как Coolio, скончался на 60-м году жизни, сообщает портал TMZ.
Бешеную известность Coolio принесла записанная в дуэте с рэпером L.V. песня Gangsta’s Paradise. Сингл долго занимал первые места в чартах множества стран, включая США, Великобританию и Германию. За этот трек артист получил премию "Грэмми" и две награды MTV Video Music Award.
Причиной смерти музыканта, согласно предварительным данным, стала остановка сердца.
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