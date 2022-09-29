https://sputnik-georgia.ru/20220929/umer-amerikanskiy-reper-coolio-270860388.html

Умер американский рэпер Coolio

Умер американский рэпер Coolio

По предварительным данным, причиной смерти музыканта стала остановка сердца 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T08:15+0400

2022-09-29T08:15+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви-младший, больше известный как Coolio, скончался на 60-м году жизни, сообщает портал TMZ.Бешеную известность Coolio принесла записанная в дуэте с рэпером L.V. песня Gangsta’s Paradise. Сингл долго занимал первые места в чартах множества стран, включая США, Великобританию и Германию. За этот трек артист получил премию "Грэмми" и две награды MTV Video Music Award.Причиной смерти музыканта, согласно предварительным данным, стала остановка сердца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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