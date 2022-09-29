В Грузии началось строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристическо-рекреационной инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Строительство крупнейшего инвестиционного проекта Батуми – искусственного острова "Батуми Айленд" в черноморском регионе Аджария идет в интенсивном режиме, сообщил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
Рижвадзе ознакомился с рабочим процессом на месте, вместе с министром финансов и экономики Аджарии, мэром Батуми, а также главой администрации правительства Аджарии.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
По его словам, в результате берегоукрепительных работ в море уже создана территория площадью в два гектара. Кроме того, завершены геологические и батиметрические исследования морского дна.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
По информации телеканала "Имеди", проектные работы проводились во Франции и Турции. Поток воды постоянно контролируется с помощью высокотехнологичных устройств.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
Инвестор "Амбасадори групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей.
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
Строительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
Решением правительства и соответствующим постановлением компании будет предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.
Проект предусматривает строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристическо-рекреационной инфраструктуры.